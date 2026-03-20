DSC Preußen und SV Duissern treffen sich im Derby, SG Süd auswärts

Spieltag 21 in der Kreisliga A Duisburg: Zum Höhepunkt des Spieltags kommt es bereits am Samstagabend, wenn sich der DSC Preußen und der SV Duissern im Derby gegenüberstehen. Zuvor empfängt bereits Viktoria Buchholz II die SG Duisburg-Süd.
22. Spieltag
So., 29.03.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - DSC Preußen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Duissern - Viktoria Buchholz II
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - FC Taxi Duisburg
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Fatihspor Mülheim
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SV Heißen
So., 29.03.26 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger FV 08 II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuSpo Saarn 1908
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - Viktoria Buchholz II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Duissern - TuSpo Saarn 1908
So., 12.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Fatihspor Mülheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Heißen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DSC Preußen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - ETuS Bissingheim
22. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Heißen II
So., 29.03.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 29.03.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - RW Selimiyespor Lohberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - 1. FC Hagenshof
So., 29.03.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TV Jahn Hiesfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - Sportfreunde Walsum 09
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FC Albania Duisburg
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - 1. FC Hagenshof
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken
