DSC Preußen und FC Taxi kämpfen um den Klassenerhalt

Schon am Donnerstag geht es in der Kreisliga A Duisburg weiter. Unter Flutlicht empfängt der DSC Preußen den FC Taxi Duisburg. Damit kommt es in der Gruppe 1 zu einem echten Kellerduell. Mit einem Sieg könnte Taxi die Abstiegszone verlassen, der DSC seinerseits einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Diese Spiele gibt es außerdem.
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SV Duissern - SG Duisburg-Süd 98/20
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 II - SC Croatia Mülheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Viktoria Buchholz II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SC Preußen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 10.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fatihspor Mülheim
28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 17.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Mülheimer SV 07 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Duissern - TSV Heimaterde Mülheim
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger SV 1900 II
So., 17.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Duisburger SC Preußen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuS Mündelheim
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - FC Albania Duisburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Heißen II - SC Wacker Dinslaken
So., 10.05.26 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 10.05.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - RWS Lohberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 10.05.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - DJK Vierlinden
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 17:15 Uhr DJK Vierlinden - MTV Union Hamborn
So., 17.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - Sportfreunde Walsum 09
So., 17.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Eintracht Walsum
So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Hamborn 90
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - TV Jahn Hiesfeld
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
