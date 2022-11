DSC-Frauen: Top-Spiel an der Postheide Frauenfußball: Vor dem Duell gegen Spitzenreiter Bochumrnmacht Kapitänin Sandra Hausberger Mut.

Der Tabellenführer kommt am Sonntag zur Postheide. Verantwortliche und Spielerinnen des DSC Arminia blicken gespannt auf das Duell gegen den VfL Bochum. Die aktuell verletzte Kapitänin Sandra Hausberger muss zuschauen, doch sie hat Vertrauen in die Mannschaft: „Ich bin davon überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Vorstellung abliefern, wenn alle Spielerinnen hundertprozentige Bereitschaft und eine Top-Leistung zeigen.“

Neben Sandra Hausberger wird auf jeden Fall auch Samantha Kühne fehlen. Je nachdem, welches Personal zur Verfügung stehe, werde er die taktische Ausrichtung wählen. Eine längere Einsatzzeit für Leonie Heitlindemann hat Rerucha nicht eingeplant. Nach überstandener Muskelverletzung wolle man nichts riskieren. „Wir setzen in der Rückrunde auf sie“, sagt Rerucha. Ein Kurzeinsatz scheint allerdings möglich.



Die Bochumerinnen, die sich durch vier Siege in Folge an die Tabellenspitze geschossen haben, seien „definitiv keine Übermannschaft“, so Rerucha: „Sie sind schwer zu bespielen und diszipliniert gegen den Ball, alles in allem ein ernstzunehmender Gegner.“