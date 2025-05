DSC Düsseldorf bleibt unter Flutlicht unschlagbar

Zumindest, wenn der Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz an der Windscheidstraße ertönt. Dort blieb am Freitagabend auch die abstiegsbedrohte zweite Mannschaft von Ratingen 04/19 ohne Auftrag. Mit dem letztlich klaren 4:1-Erfolg unterstrich der DSC einmal mehr seine starke Form auf der Zielgeraden der Saison.

Sascha Walbröhl war nach der Partie gegen Ratingen für seine Verhältnisse dann auch positiv gestimmt. „Ich bin als Typ nie zufrieden. Aber wir haben wieder eine sehr junge Mannschaft aufgestellt und gefühlt noch einige Chancen liegen gelassen“, sagte der 49-Jährige. Die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor ist sicher eines der Themen, an denen es zu arbeiten geht, wenn der DSC in der kommenden Saison die Lücke zu den Topteams verkleinern möchte.

Allerdings ist auch hier schon jetzt Besserung in Sicht. Zwar ging Onurcan Baysal am Freitag gegen seinen Ex-Verein leer aus. Doch mit zehn Rückrundentreffern erfüllt der im vergangenen Sommer aus Ratingen gekommene Torjäger in diesem Kalenderjahr endgültig die in ihn gesetzten Erwartungen. Gegen 04/19 sprang für den Angreifer der Kapitän höchstpersönlich in die Bresche. Pascal Ryboth markierte früh im Spiel die 1:0-Führung (13.) und führte Mitte des zweiten Abschnitts mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend (zum 3:1, 70.) auch die Vorentscheidung herbei.

Ratingen zahnlos

Von den Gästen aus Ratingen, für die der aus Düsseldorf stammende Ex-Regionalliga-Kicker Sven Kreyer zum 1:1-Ausgleich traf, kam überraschenderweise wenig. Dabei benötigen diese womöglich noch denen einen oder anderen Zähler für den Klassenerhalt. Ganz anders stellt sich die Lage für den DSC dar.

Bilks Trainer Jörn Heimann zählte die „99er“ unlängst schon zum Favoritenkreis für die neue Saison und berücksichtigte dabei auch, dass sich vermutlich zwei seiner Stammkräfte im Sommer dem DSC anschließen werden. Doch Sascha Walbröhl möchte auf diesen Zug nicht aufspringen. „Wir sind mega froh, als Neuling so eine Saison gespielt zu haben. Wir wissen aber auch, dass das zweite Jahr nach einem Aufstieg immer das schwerste ist. Wenn wir diese Leistung im kommenden Spieljahr bestätigen können, dann wäre ich schon hochzufrieden.“