DSC Arminia Bielefeld II verpflichtet Paderborner U19-Torjäger

Aus der U19 des SC Paderborn 07 wechselt der 18-jährige Monti Theiß in die neu gegründete U23 des künftigen Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld. Der Stürmer hat in der abgelaufenen Premieren-Saison der DFB-Nachwuchsliga in 25 Partien 13 Tore erzielt und ist der beste Torschütze seines Teams, das nur knapp die "Liga A" verpasste und letztlich souverän Platz 1 in seiner Gruppe der "Liga B" belegte.