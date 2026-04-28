DSC Arminia Bielefeld II sichert sich Bremen-Liga-Torjäger

Im vergangenen Sommer hatte sich Alejandro "Alito" Kellnar (19) beim DSC Arminia Bielefeld vorgestellt, um sich der neu gegründeten U23 anzuschließen und seinem Traum vom Profifußball näherzukommen. Damals noch gescheitert, klappt es nun im zweiten Anlauf.
Mit einem starken Jahr in der Bremen-Liga (5. Spielklasse, 14 Tore in 23 Spielen) hat der 19-Jährige ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und großen Anteil daran, dass der Blumenthaler SV um den Aufstieg in die Regionalliga Nord spielt. Trotz dieser Aussicht entscheidet sich der Youngster aber lieber für die Oberliga Westfalen, die er als eine der stärksten Oberligen in ganz Deutschland bezeichnet.
Am Wochenende hat er einen Vertrag beim DSC Arminia Bielefeld II unterschrieben, wie er in der Bremer Lokalpresse "Weser-Kurier" verkündet.
"Bielefeld ist der perfekte Zwischenschritt. In einem Nachwuchsleistungszentrum wird unter anderen Bedingungen als bei einem gewöhnlichen Regionalligisten gearbeitet. Die Durchlässigkeit Richtung Profis ist bei der Arminia hoch. Von den 18 Kaderspielern in diesem Jahr haben schon 16 bei der Zweitliga-Mannschaft mittrainiert", erklärt der junge Schienenspieler gegenüber dem Weser-Kurier.
"Mitch" Kniat, Coach der DSC-Profis, startete einst beim Blumenthaler SV seine Trainerlaufbahn und hält noch immer Kontakt zum BSV-Vorsitzenden Peter Moussalli, der auch das Probetraining einfädelte. "Hoffentlich schlägt er ein", wünscht Moussalli dem Youngster, dessen Einstellung, Physis und Power er als seine Stärken hervorhebt, viel Glück.
Mit Hugo Weber (15 Tore in 25 Spielen) soll ein weiteres Offensiv-Top-Talent des Blumenthaler SV ein Angebot des DSC Arminia Bielefeld II vorliegen haben.