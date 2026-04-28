DSC Arminia Bielefeld II sichert sich Bremen-Liga-Torjäger

– Foto: Horst Vogler

Im vergangenen Sommer hatte sich Alejandro "Alito" Kellnar (19) beim DSC Arminia Bielefeld vorgestellt, um sich der neu gegründeten U23 anzuschließen und seinem Traum vom Profifußball näherzukommen. Damals noch gescheitert, klappt es nun im zweiten Anlauf.

Mit einem starken Jahr in der Bremen-Liga (5. Spielklasse, 14 Tore in 23 Spielen) hat der 19-Jährige ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und großen Anteil daran, dass der Blumenthaler SV um den Aufstieg in die Regionalliga Nord spielt. Trotz dieser Aussicht entscheidet sich der Youngster aber lieber für die Oberliga Westfalen, die er als eine der stärksten Oberligen in ganz Deutschland bezeichnet.

Am Wochenende hat er einen Vertrag beim DSC Arminia Bielefeld II unterschrieben, wie er in der Bremer Lokalpresse "Weser-Kurier" verkündet.