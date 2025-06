DSC Arminia Bielefeld II: Nächster Rückkehrer vom SC Verl

Der offensive Mittelfeldspieler, der erst im Dezember 20 Jahre alt wird, wurde viele Jahre beim DSC ausgebildet (U17- und U19-Bundesliga) und musste im vergangenen Sommer "gezwungenermaßen" aufgrund der fehlenden U23 den Verein verlassen. Den Sprung in die Profi-Mannschaft schaffte damals auch keiner seiner Teamkollegen. So schloss sich der Youngster der U23 des ostwestfälischen Rivalen an. In elf Oberliga-Einsätzen - nur einmal von Beginn an - erzielte Krasnic drei Scorerpunkte.

Krasnic ist damit der zehnte Akteur im bislang bekannten Bielefelder Oberliga-Kader: Christopher Rasper, Efe Tirpan, Akbar Tchadjobo (alle SC Verl II), Volodymyr Dehtiarov (SC Peckeloh), Monti Theiß (SC Paderborn 07 U19), Milan Hoffmeister (SC Paderborn 07 II), Bilal Alassane (SV Rödinghausen), Lennart Hergenreider (SV Westfalia Soest) und Semih Sarli (SG Wattenscheid 09).