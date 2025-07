DSC Arminia Bielefeld II holt zwei Talente aus der DFB-Nachwuchsliga

Aus der DFB-Nachwuchsliga wechseln Bradley Ndi (Bayer 04 Leverkusen U19) und Obed Ofori (VfL Bochum U19) in die U21 des Zweitligisten.

Beide standen heute im Testspiel-Kader gegen Regionalligist BSV Rehden und kamen bei der 2:3-Niederlage in der Schlussphase zum Einsatz.

Der 19-jährige Ndi ist ein gelernte Defensivmann, der vor seinem letzten U19-Jahr in Leverkusen beim Wuppertaler SV (U19-Bundesliga) und RW Essen (U17-Bundesliga) bereits in den höchsten Spielklassen ausgebildet wurde.

Ebenso der 18-jährige Ofori, der in der Offensive zuhause ist und vor seinem letzten U19-Jahr in Bochum drei Jahre beim FC Schalke 04 ausgebildet (U17- und U19-Bundesliga) wurde. Zu Beginn des Jahres wurde Ofori zum ersten Mal in die U20-Auswahl von Ghana berufen.