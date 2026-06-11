DSC 99 vor Mammutaufgabe

Kann der DSC 99 eine tolle Saison mit dem Aufstieg in die A-Junioren-Niederrheinliga krönen? Die Chance dazu ist da, wobei der Weg nach der Auslosung der Gruppen für die am übernächsten Wochenende beginnende Qualifikationsrunde extrem steinig geworden ist. Wir zeigen, mit wem es die Düsseldorfer Teams bei den A-, B- und C-Junioren zu tun bekommen.
„Losglück sieht anders aus“, wird man sich beim DSC 99 gedacht haben. Mit der SpVg Schonnebeck als Meister der Rhein-Ruhr-Liga, dem Niederrheinpokal-Halbfinalisten SC St. Tönis und dem 1. FC Mönchengladbach erwischte der „Club“ eine Hammergruppe, aus der nur der Erste sicher in die Niederrheinliga aufsteigt. Vorteil für den DSC: Trainer Anton Redlich kann in der Quali fast ausnahmslos die Mannschaft aufbieten, die in der Rhein-Ruhr-Liga Platz zwei belegte.
Als Nachrücker darf auch der BV 04 Düsseldorf um den Aufstieg in die Niederrheinliga spielen. Als Fünfter der Rhein-Ruhr-Liga hatten die Derendorfer die Qualifikation eigentlich verpasst. Letztlich profitierten sie davon, dass die U18 der SG Unterrath - dritter Platz - nicht aufsteigen darf, da die eigene U19 nach dem Abstieg aus der DFB-Nachwuchsliga künftig wieder in der Niederrheinliga spielt. In Gruppe 4 trifft der BV 04 auf den KFC Uerdingen, den SC Velbert und den SSV Bergisch Born.
Auch die B-Junioren des BV 04 dürfen von der Rückkehr in die Niederrheinliga träumen. Am letzten Spieltag sicherten sich die Derendorfer mit einem überzeugenden 4:0-Sieg im Topspiel über die SG Schönebeck Rang vier in der Rhein-Ruhr-Liga und damit ihr Ticket für die Qualifikationsrunde. Kann die für die Quali neu formierte Mannschaft an diese Form anknüpfen, hat sie gegen die SVG Neuss-Weissenberg, den 1. FC Bocholt und den 1. FC Mönchengladbach berechtigte Chancen.
Nach dem Abstieg im Sommer 2025 peilt der SC West den Wiederaufstieg in die Niederrheinliga an. In der Gruppe mit dem VfB Homberg, den VSF Vorst und Germania Reusrath reicht den Oberkasselern wohl schon Rang zwei. Etwas überraschend nimmt die U14 der SG Unterrath nicht an der Qualifikation teil, obwohl sie als Tabellendritter der Rhein-Ruhr-Liga und mit der U15 in der Regionalliga auf den ersten Blick die Kriterien erfüllt hat. Offensichtlich hat Unterrath in der Liga aber zu viele Altjahrgänge eingesetzt, weshalb die Mannschaft aus den Qualifikationsrängen genommen wurde.
„Wir sehen uns im Recht und überlegen, Einspruch einzulegen. Dafür lassen wir uns anwaltlich beraten“, sagt Toma Ivancic. Allerdings hegt der Jugendleiter und -trainer auch Zweifel, ob ein Aufstieg überhaupt vorteilhaft wäre. „Für die Entwicklung der Spieler des jüngeren Jahrgangs ist die Niederrheinliga in meinen Augen nicht optimal.“