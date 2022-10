DSC 99 überrascht Titelaspiranten Die Düsseltaler erkämpfen ein 2:2 gegen die SG Benrath, den Ersten der Kreisliga A.

Die Gäste konnten sich am Ende auch bei ihrem Torhüter Tino Divkovic bedanken, der einige Gelegenheiten der Platzherren vereitelte. Der DSC war früh durch den agilen Moritz Steiner in Führung gegangen (10.), gab den Vorsprung aber schnell wieder aus der Hand. Nach dem Ausgleichstor durch Charisma Kumah (19.) stellte Anes Vehab (48.) den Spielverlauf zwischenzeitlich auf den Kopf, ehe Marc Paul (81.) den mehr als verdienten Ausgleich herstellte.

In dieser Form gehört der DSC 99, der am Donnerstag in einem Nachholspiel beim Tabellennachbarn Sportfreunde Gerresheim antreten muss, zweifellos in die obere Tabellenhälfte. Aktuell sind die Abstiegsränge jedoch noch bedenklich nahe. Der GSC Hellas (gewann bereits am Freitag 3:0 beim SV Wersten 04) und der DSV 04 machten am Wochenende sogar noch Bodengut auf den DSC. Der DSV verschaffte sich nach zuvor drei Niederlagen in Serie mit dem 4:1-Heimsieg im Kellerduell gegen den FC Bosporus das ersehnte Erfolgserlebnis und liegt auf Rang 16 nur noch drei Punkte hinter dem DSC. Pascal Santo (20.) und Felix Koß (49.) stellten die Weichen auf Sieg für die Lierenfelder. Nach dem Anschlusstreffer durch Erkut Sütlü brachte ein Doppelpack von Akom Kevin Twum-Barimah (63., 90.) die Entscheidung.