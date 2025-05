DSC 99 sichert die Klasse – und plant bereits die Zukunft

Die Tatsache, dass er mit seinem Team in der Aufstiegssaison eigentlich stets in ruhigem Fahrwasser schwamm, half Walbröhl auch in anderer Hinsicht. Der Ex-Profi hatte so früh Planungssicherheit und obendrein nicht das Gefühl, mit Blick auf diekommende Spielzeit groß etwas verändern zu müssen. Entsprechend überrascht es auch nicht, dass der Coach die Kaderplanung für die Runde 2025/2026 auch bereits für abgeschlossen erklärt. „Im Großen und Ganzen sind wir durch. Wenn überhaupt, werden nur noch kleinere Korrekturen vorgenommen“, sagt Walbröhl. Das Team um Kapitän Maurice Ryboth bleibt im Wesentlichen unverändert. Lediglich zwei Akteure aus dem engeren Stamm werden den Neuling im Sommer nach jetzigem Stand verlassen, darunter mit Maciej Herod einer der „Aufstiegshelden“. Der 22-Jährige trug im vergangenen Spieljahr mit 16 Treffern maßgeblich zur Rückkehr in die Bezirksliga bei. Doch dort konnte der Angreifer zuletzt sein großes Potenzial, welches ihm von vielen Seiten bescheinigt wird, nur selten abrufen. Beim abstiegsgefährdeten Wuppertaler A-Kreisligisten Sportfreunde Siepen versucht Herod künftig unter Daniel Reuter (zuletzt BV 04) wieder neuen Schwung zu nehmen. Die entstehenden Lücken hat Sascha Walbröhl indes bereits geschlossen. Namen verrät der Coach aber noch nicht. Und so geht es beim DSC in den kommenden Wochen eigentlich nur noch um die Frage, ob die Kaderstärke unverändert bleibt, oder man noch Ergänzungen vornimmt. Im Falle eines Aufstiegs der zweiten Mannschaft in die Kreisliga A ist Letzteres wahrscheinlich.

Zweite in der Kreisliga A würde helfen