DSC 99 schlägt Lohausen im Derby

Keeper Mattis Klöpper spielte im Feld und traf sogar für den DSC 99. – Foto: DSC 99

Sportlich ging es im Bezirksliga-Derby zwischen dem DSC 99 und dem Lohausener SV zumindest für die Gastgeber um nicht mehr viel. Und dennoch dürfte die Partie von Sonntag dem einen oder anderen unter den Anwesenden noch länger in Erinnerung bleiben. Denn das Ende des niveauarmen Spiels war auch für Amateurverhältnisse eine Rarität.

„Das Tor macht er wirklich richtig gut“, lobte Walbröhl seinen Schützling im Anschluss. Es warzugleich eine der ganz wenigen Aktionen, , mit denen sich der 50-Jährige einverstanden zeigte. „Insgesamt war es ein schwaches Spiel, auch wir haben keine gute Leistung gebracht“, konstatierte Walbröhl.

Denn es war Mattis Klöpper, der den Schlusspunkt hinter einen glanzlosen 2:0-Sieg des „Clubs“ setzte. In der Nachspielzeit ließ sich Klöpper leicht versetzt zum Tor anspielen und schoss den Ball überlegt ins lange Eck des von Arda Cakmak gehüteten Gäste-Tores. Das Besondere daran: Normalerweise ist auch Klöpper für das Toreverhindern zuständig. Doch wie schon in den beiden vorangegangenen Partien setzte Trainer Sascha Walbröhl seinen Keeper als Feldspieler ein. Diesmal sogar mit Erfolg.

Aufseiten des DSC musste man dafür in gewisser Hinsicht aber Verständnis aufbringen. Denn die Platzherren agierten wieder einmal mit dem letzten Aufgebot. Auf der Bank saß neben Klöpper nur noch der A-Jugendliche Alban Ademi und der eigentlich ebenfalls noch für die U19 spielberechtigte und gerade erst aus Australien zurückgekehrte Piet Stracke. Lohausen war in dieser Hinsicht besser aufgestellt, doch die Elf von Nikos Tsakiris wusste daraus nicht wirklich Kapital zu schlagen.

„Ich fand, wir haben es in der ersten Hälfte noch ganz ordentlich gemacht. Wir hatten mehr Ballbesitz, wir haben gefällig kombiniert, aber wir waren im letzten Drittel einfach nicht zielstrebig genug“, meinte Lohausens Coach. Die größte Gelegenheit vor der Pause hatte Nils Sprenger, der den Ball nach einem Kabinettstückchen an der Torauslinie aus spitzem Winkel an den Innenpfosten setzte.

Etwas genauer zielte Onurcan Baysal, der nach einer Balleroberung von Anton Redlich von diesem mit einem Steilpass auf die Reise gesetzt wurde und den Ball an Cakmak vorbei ins rechte Toreck schoss (14.).

Es war nicht die einzige Situation, in der der LSV etwas zu „luftig“ verteidigte. Vor diesem Hintergrund schmerzt der Verliust von Niklas Macher umso mehr. Der Kapitän und Abwehrstabilisator musste schon vor dem Seitenwechsel verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ob Macher am kommenden Wochenende gegen den CfR Links wieder mitwirken kann, ist fraglich.

"Endspiel" für Lohausen

Für Lohausen ist die Partie gegen den Tabellennachbarn eine Art Endspiel. Schon ein Unentschieden würde reichen, um den Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen. Bei einer Niederlage würde der auf dem Relegationsrang 15 liegende CfR bis auf vier Zähler an Lohausen heranrücken. Dann ginge auch am Neusser Weg noch einmal das Zittern los, zumal Links in der Woche darauf schon mittwochs gegen Uedesheim vorlegen könnte, während Lohausen sonntags beim Aufstiegsanwärter SG Benrath-Hassels vor einer ungleich höheren Hürde steht.