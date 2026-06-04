DSC 99 rettet sich in letzter Sekunde ins Pokalglück

Auch Kristijan Stevanovski (TuS Gerresheim) war schon höherklassig für den DSC am Ball. Nun will es der 29-Jährige noch einmal wissen. Mit Torhüter Payam Safarpour-Malekabad und Mittelfeldspieler Ionas Frantzozas (beide SG Unterrath) stoßen zudem zwei Akteure zum Kader, die zu Jugendzeiten schon unter Walbröhl trainiert hatten.

Der Kopf des Teams bleibt auch in der neuen Spielzeit Dennis Dowidat. „Ich freue mich, dass er noch ein Jahr dran hängt. Menschlich und sportlich ist Dennis eine eins“, sagt Walbröhl über den 36 Jahre alten Mittelfeldregisseur, von dessen Erfahrung somit auch Kapitän Kaan Barak weiter profitieren darf. Der im Laufe der Saison zum Kapitän aufgestiegene Abwehrspieler hatte zwischenzeitlich mit einem Wechsel zum Landesligisten SC Velbert geliebäugelt, bleibt den Schwarz-Weißen nun aber treu.