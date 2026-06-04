DSC 99 rettet sich in letzter Sekunde ins Pokalglück

Es war ein denkwürdiger Abend an der Leimkuhle. Auf der Platzanlage der Sportfreunde Gerresheim hat sich der DSC 99 am Mittwoch nach einem echten Pokalkrimi das letzte Ticket des Kreises für den Niederrheinpokal gesichert.
Gegen die klassentiefere Spielvereinigung Hilden 05/06 wähnte sich der favorisierte Bezirksligist kurzzeitig schon auf verlorenem Posten. Schließlich war der A-Kreisligist aus Hilden in der Schlussminute der regulären Spielzeit mit 2:1 in Führung gegangen. Doch der „Club“, der durch Richard Marlianis Tor (29.) zur Pause noch vorne lag, schlug tatsächlich noch einmal zurück. „Joker“ Tom Hennig gelang unter Mithilfe des ebenfalls eingewechselten Ersatzkeepers Mattis Klöpper tief in der Nachspielzeit der 2:2-Ausgleich und führte den Bezirksligisten in die Verlängerung. Dort avancierte Florian Gnida mit seinem Treffer zum 3:2-Endstand (117.) schlussendlich zum Helden.
Der Lohn für die harte Arbeit kann dann in der kommenden Saison eingefahren werden. In der ersten Runde um den Niederrheinpokal könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit einem Drittligisten wie Fortuna Düsseldorf kommen. Das kleine Pokal-Abenteuer geht der DSC 99 dann mit einem in Teilen umgekrempelten Kader an, wie am Rande der Partie durchsickerte. Neben Marc Paul und Jacob Theuringer werden nach dem abschließenden Ligaspiel bei Bayer Dormagen am Sonntag auch Carlo Salman sowie Ousainou und Abdoulie Sarr den Verein verlassen.
Dem gegenüber stehen bislang sieben externe Zugänge, von denen einige bereits eine gewisse Verbindung zum DSC aufweisen. Maurice Ryboth etwa kickte schon zu Oberligazeiten an der Windscheidstraße. Künftig steht er dort wieder gemeinsam mit seinem Bruder Pascal auf dem Platz. „Ich bin froh, dass wir Familie Ryboth nun komplett bei uns haben“, sagt Walbröhl dazu.
Auch Kristijan Stevanovski (TuS Gerresheim) war schon höherklassig für den DSC am Ball. Nun will es der 29-Jährige noch einmal wissen. Mit Torhüter Payam Safarpour-Malekabad und Mittelfeldspieler Ionas Frantzozas (beide SG Unterrath) stoßen zudem zwei Akteure zum Kader, die zu Jugendzeiten schon unter Walbröhl trainiert hatten.
Der Kopf des Teams bleibt auch in der neuen Spielzeit Dennis Dowidat. „Ich freue mich, dass er noch ein Jahr dran hängt. Menschlich und sportlich ist Dennis eine eins“, sagt Walbröhl über den 36 Jahre alten Mittelfeldregisseur, von dessen Erfahrung somit auch Kapitän Kaan Barak weiter profitieren darf. Der im Laufe der Saison zum Kapitän aufgestiegene Abwehrspieler hatte zwischenzeitlich mit einem Wechsel zum Landesligisten SC Velbert geliebäugelt, bleibt den Schwarz-Weißen nun aber treu.