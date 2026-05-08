DSC 99 plant schon den Neustart Die Spielzeit verlief für den Düsseldorfer SC 99 weit unter den Erwartungen. Dauernde Personalprobleme verhinderten Konstanz und höhere Ziele. Vor dem Derby gegen den Lohausener SV richtet sich der Blick in Düsseltal ängst auf die kommende Saison. von Marcus Giesenfeld · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der DSC 99 hatte sich mehr von der Saison versprochen. – Foto: Sven Conor

"Nur noch vier." Das denken sich aktuell Spieler und Verantwortliche des Bezirksligisten DSC 99. Vier Spiele hat der "Club" noch vor der Brust, ehe es in die Sommerpause geht. An der Windscheidstraße sehnt man das Ende einer zähen Spielzeit vorbei, die der DSC im Idealfall noch auf Rang sieben abschließen kann. Zufrieden stellt das in Düsseltal kaum jemanden.

Erwartungen waren höher „Natürlich sind wir hinter den Erwartungen zurückgeblieben", sagt Sascha Walbröhl. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dem Trainer die Mannschaft, mit der er weiter oben in der Tabelle anklopfen wollte, eigentlich nie zur Verfügung stand. Chronische Personalnot ist seit Monaten ein ständiger Begleiter an der Windscheidstraße. Zuletzt kam sogar Torhüter Mattis Klöpper zweimal in Folge als Feldspieler zum Einsatz. Dass unter diesen Bedingungen Konstanz und Motivation leiden, ist menschlich. Doch ein Dauerzustand soll derartige Tristesse nicht sein. „Mein Anspruch ist es nicht, auch im nächsten Jahr nur Bezirksliga-Mittelmaß darzustellen", sagt Walbröhl vor dem anstehenden Derby gegen den Lohausener SV. Daher hat der 50-Jährige längst mit den Korrekturen am Kader für die neue Saison begonnen. „Eine Lehre aus dieser Spielzeit ist, dass wir mehr Konkurrenz im Team brauchen. Wir werden den Kader daher vergrößern", erklärt der Coach.

Sechs Zugänge sollen fix sein Sechs Zugänge hat Walbröhl bereits an Land gezogen. Im Umfeld wird gemunkelt, dass zu den Zugängen unter anderem Maurice Ryboth (Sparta Bilk), Steven Dyla (DJK Neuss-Gnadental) und Devin Temur (SV Wersten 04) gehören. Rechnet man die bereits ins Training zurückgekehrten Rekonvaleszenten Max Gruschel, Pascal Ryboth und Tom Hennig sowie Urlaubsrückkehrer Piet Stracke hinzu – der 18-Jährige könnte nach längerem Auslandsaufenthalt schon gegen Lohausen wieder zum Einsatz kommen – dann kann Sascha Walbröhl in Zukunft wieder agieren anstatt nur zu reagieren. Die Abgänge halten sich im Sommer zumindest quantitativ gesehen in Grenzen, wenngleich sie qualitativ schmerzen. Allrounder Jacob Theuringer (kehrt Düsseldorf aus Studiengründen den Rücken) und Kapitän Kaan Barak (er will es höherklassig versuchen) hinterlassen sportlich Lücken.