DSC 99: Nach der Feier wartet das Spiel um den Niederrheinpokal

Am Sonntag gab es viel zu feiern beim DSC 99. Als die Frauen am späten Nachmittag mit dem 6:0-Erfolg über den SC Sonnborn die Meisterschaft in der Bezirksliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga perfekt machten, war die Party anlässlich des 60. Geburtstags von Vereins-Urgestein Udo Maraun auf der Terrasse des Klubheims längst voll im Gange. Und ganz nebenbei durften sich auch die Herren noch über drei Punkte freuen – wenngleich der 4:3-Sieg über das zuvor bereits als Absteiger feststehende Tabellenschlusslicht TSV Meerbusch II im letzten Heimspiel der Saison nur noch statistischen Wert hatte. Fest steht nun, dass der „Club“ die Saison in Gruppe 1 auf Rang sieben abschließen wird.
Genau das stand für Sascha Walbröhl vor dem Anpfiff allerdings weniger im Vordergrund. Der Trainer richtete den Blick vielmehr schon auf den kommenden Mittwoch, wenn es im Spiel um Platz drei des Kreispokals auf der Anlage der Sportfreunde Gerresheim gegen den A-Kreisligisten Hilden 05/06 darum geht, den letzten freien Startplatz im Niederrheinpokal 2026/2027 zu ergattern.
Um mit den Kräften hauszuhalten, ließ Walbröhl gegen Meerbusch zunächst Stammkräfte wie Dennis Dowidat, Florian Gnida, Omurcan Baysal oder Ayoub Alaiz. In der Startelf standen stattdessen gleich zwei Keeper. Während Alexander Antonakis wie zuletzt immer das Tor hütete, durfte Mattis Klöpper noch einmal seine Qualitäten als Feldspieler demonstrieren. Dass es unter diesen Voraussetzungen nur ein lauer Sommerkick wurde, durfte daher nicht verwundern.
Die Gastgeber mühten sich mit ihrer Verlegenheitself bis zur Pause nach Rückstand noch zu einer 2:1-Führung und bekamen dann frisches Blut zugeführt. Die in Hälfte zwei gleich auf fünf Positionen veränderte Mannschaft sorgte mit Treffern von Baysal (47.) und Piet Stracke (54.) schnell für klarere Verhältnisse, war aber auch nicht frei von Fehlern. So konnten die Gäste mit zwei Toren (56., 84.) auch noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.
Nachlässigkeiten wie am Sonntag darf sich der DSC am Mittwochabend nicht erlauben, will er die Qualifikation für den Niederrheinpokal in trockene Tücher bringen. Schließlich warf Hilden 05/06 im mit Spitzenreiter TSV Eller 04 schon einen klassenhöheren Bezirksligisten aus dem Wettbewerb.
Die Partie überhaupt nötig machte erst der Abstieg der Fortuna aus der 2. Bundesliga. Als Drittligist müssen auch die Flingeraner wieder am Verbandspokal teilnehmen. Hätte die Fortuna den Klassenerhalt geschafft, wären beide im Kreispokal-Halbfinale unterlegene Klubs direkt für den Niederrheinpokal qualifiziert gewesen. So kommt es jetzt mehr als eine Woche nach dem Endspiel zwischen Kosova und Lohausen noch zum nachträglichen kleinen Finale mit größerer Bedeutung.