DSC 99: Nach der Feier wartet das Spiel um den Niederrheinpokal

Nachlässigkeiten wie am Sonntag darf sich der DSC am Mittwochabend nicht erlauben, will er die Qualifikation für den Niederrheinpokal in trockene Tücher bringen. Schließlich warf Hilden 05/06 im mit Spitzenreiter TSV Eller 04 schon einen klassenhöheren Bezirksligisten aus dem Wettbewerb.

Die Partie überhaupt nötig machte erst der Abstieg der Fortuna aus der 2. Bundesliga. Als Drittligist müssen auch die Flingeraner wieder am Verbandspokal teilnehmen. Hätte die Fortuna den Klassenerhalt geschafft, wären beide im Kreispokal-Halbfinale unterlegene Klubs direkt für den Niederrheinpokal qualifiziert gewesen. So kommt es jetzt mehr als eine Woche nach dem Endspiel zwischen Kosova und Lohausen noch zum nachträglichen kleinen Finale mit größerer Bedeutung.