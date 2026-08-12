DSC 99 macht Lust auf die neue Saison

Die personelle Lage bei DSC 99: – Foto: Sascha Zeise

Der DSC 99 scheint für den Saisonstart in der Bezirksliga gut gerüstet zu sein. Eine Woche vor dem ersten Punktspiel präsentierte sich der „Club“ in der ersten Runde des Niederrheinpokals in beachtlicher Frühform. Trainer Sascha Walbröhl sprach nach dem 10:0-Kantersieg über den überforderten A-Kreisligisten von einer „sehr erwachsenen Vorstellung“ seiner Elf, aus der Zugang Levin Benauer mit drei Treffern herausstach.

Der von Westfalia Gemen aus der Landesliga Westfalen gekommene Linksfuß bestätigte mit Schnelligkeit und Schussstärke die sehr guten Eindrücke aus der Vorbereitung. In die Freude über die ansprechende Verfassung mischen sich an der Windscheidstraße zumindest kleine Sorgen personeller Natur. Denn irgendwie scheint das Verletzungspech nicht abzureißen.

Ein neuer Mann wird die Mannschaft aufs Feld führen

Während mit Tom Hennig und Max Gruschel zwei bekannte „Kniepatienten“ aktuell gar nicht oder nur eingeschränkt trainieren können, erwischte es jetzt auch noch Leon Roth. Den aus Unterfranken gekommenen Defensivspezialisten hatte Walbröhl nach langer Leidenszeit in den vergangenen Monaten im Training Stück für Stück an das Team herangeführt. Doch kurz vor seinem ersten Pflichtspieleinsatz verletzte sich Roth im Training ohne Fremdeinwirkung wieder so schwer am Knie, dass der Trainer sogar ein Karriereende in den Raum stellt.