 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Übernimmt der DSC 99 die Tabellenführung?
Übernimmt der DSC 99 die Tabellenführung? – Foto: Sven Conor

DSC 99 im Topspiel gegen Eller, MSV Düsseldorf kämpft gegen Fehlstart

Bezirksliga Niederrhein: In der Gruppe 1 steht am Freitag ein spannendes Spiel zwischen dem DSC 99 und dem TSV Eller an. Der MSV Düsseldorf will beim CfR Links den Fehlstart verhindern.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Am 2. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, legt der zuletzt starke DSC 99 im Heimspiel gegen den TSV Eller vor. Es winkt die Tabellenführung mindestens bis Sonntag. Dann muss der MSV Düsseldorf beim CfR Links Düsseldorf gegen den Fehlstart kämpfen. Das bringt der Spieltag:

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
20:00live
Spieltext DSC 99 - Eller 04

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
20:00live
Spieltext Lohausen - Weissenberg

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00
Spieltext Sparta Bilk - Rhenania H.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:00
Spieltext Grevenb.-Süd - Uedesheim

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:30
Spieltext Nievenheim - TSV Meerbus. II

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:30
Spieltext SG Benrath - TSV Bayer

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00
Spieltext CfR Links - MSV Düsseld.

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
13:00live
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - SV Hösel

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:00
Spieltext ASV Mettmann - TV Kalkum

____

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 31.08.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - CfR Links Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 31.08.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 31.08.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - ASV Mettmann

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 020.8.2025, 16:24 Uhr
André NückelAutor