DSC 99 im Topspiel gegen Eller, MSV Düsseldorf kämpft gegen Fehlstart

Am 2. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, legt der zuletzt starke DSC 99 im Heimspiel gegen den TSV Eller vor. Es winkt die Tabellenführung mindestens bis Sonntag. Dann muss der MSV Düsseldorf beim CfR Links Düsseldorf gegen den Fehlstart kämpfen. Das bringt der Spieltag:
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 31.08.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - CfR Links Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 31.08.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 31.08.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - ASV Mettmann
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl