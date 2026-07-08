DSC 99 hofft: Wirbelt eine Spielerpassaffäre die Quali durch?

Steigt die A-Jugend des DSC 99 in die Niederrheinliga auf? Diese zunächst einfache Frage entwickelt sich auf und neben dem Platz zu einem echten Krimi. Nachdem sich die Mannschaft von Anton Redlich am vergangenen Sonntag mit einem 5:0-Kantersieg gegen den 1. FC Mönchengladbach noch Platz zwei in ihrer Qualifikationsgruppe gesichert hatte, darf sie weiter auf den Durchmarsch in die höchste Verbandsspielklasse hoffen.
Die endgültige Entscheidung soll nun am kommenden Sonntag in einem Entscheidungsspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg fallen. Ob diese Partie, für die aktuell noch ein neutraler Austragungsort gesucht wird, überhaupt angepfiffen wird, ist allerdings noch unklar.
Staffelleiter Dirk Bimbach setzte das Spiel zunächst vorsorglich an. Hintergrund ist ein offenes Verfahren vor dem Verbandsjugendsportgericht, dessen Ausgang unmittelbare Auswirkungen auf die Konstellation des Entscheidungsspiels haben könnte.
Konkret geht es um den Einspruch des DSC 99 gegen die Wertung des mit 0:3 verlorenen Qualifikationsspiels gegen den SC St. Tönis. Die siegreichen Gäste hatten dabei einen Akteur eingesetzt, der erst kurz vor Beginn der Qualifikation die Spielberechtigung erhalten hatte und laut Spielerpass dem Jahrgang 2009 angehörte. So weit, so unauffällig.
Wie der DSC 99 jedoch im Nachgang erfuhr, soll für den Spieler afghanischer Herkunft bereits ein Spielerpass mit identischer Passnummer und identischem Namen existiert haben - allerdings mit dem ausgewiesenen Geburtsjahr 2006. Hinzu kommt: Als Spieler des Jahrgangs 2006 wurde der Akteur vor vier Jahren auch bei seinem früheren Verein, dem PSV Mönchengladbach, angemeldet. Das geht aus einem Aufnahmeantrag hervor, der als Beweismittel eingereicht wurde. Dazu passt, dass der Spieler bereits in der vorletzten Saison für den PSV in der A-Jugend eingesetzt wurde.
An der Aufklärung des Sachverhalts ist inzwischen nicht nur der DSC 99 interessiert. Nach Informationen der Redaktion hat auch der 1. FC Mönchengladbach Einspruch eingelegt. Die Mannschaft hatte zum Auftakt der Qualifikation mit 0:4 gegen St. Tönis verloren.
Der Oberligist wehrt sich hingegen gegen die Vorwürfe. In einer Stellungnahme, die der Redaktion vorliegt, erklärt der Klub den administrativen Hintergrund. Der Spieler sei als minderjähriger Flüchtling ohne Ausweispapiere eingereist. Sein Alter sei, wie in solchen Fällen üblich, zunächst durch die zuständigen Behörden geschätzt worden.
Erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach Erhalt offizieller Dokumente aus dem Herkunftsland, habe der behördliche Aufenthaltstitel rechtskonform mit dem richtigen Geburtsdatum aktualisiert werden können. Auf Grundlage dieser amtlichen Dokumente sei anschließend die rechtmäßige Korrektur des Geburtsdatums beim Westdeutschen Fußballverband beantragt und vorgenommen worden.
Sollten die beiden Partien gegen St. Tönis zugunsten des DSC 99 und des 1. FC Mönchengladbach gewertet werden, würde dies die gesamte Konstellation verändern. Dann wären der DSC als Gruppensieger und der 1. FC als bester Gruppenzweiter direkt aufgestiegen.
Für Dirk Leitzbach geht es jedoch nicht nur um die sportlichen Folgen. Der Vorsitzende der Fußballabteilung glaubt vielmehr, dass Fälle wie dieser kein Einzelfall seien. „Ich glaube, wir haben da in ein Wespennest gestochen.“
Die Forderungen nach sorgfältigeren Prüfungen bei der Erteilung von Spielberechtigungen dürften dadurch lauter werden. Zugleich stellte der DSC 99 klar, dass er, sollte er am Sonntag tatsächlich antreten müssen, dies nur unter Protest tun werde.