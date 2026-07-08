DSC 99 hofft: Vorwürfe der Altersmanipulation gegen SC St. Tönis Steigt der DSC 99 auf - oder muss er erst noch spielen? Ein offener Verdacht auf Altersmanipulation gegen den SC St. Tönis hält die Qualifikation zur Niederrheinliga in der Schwebe. Das Verbandsjugendsportgericht entscheidet über die weitere Konstellation. St. Tönis weist die Vorwürfe zurück. von Marcus Giesenfeld · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Darf die U19 in der Niederrheinliga bleiben? – Foto: Jens Terhardt

Steigt die A-Jugend des DSC 99 in die Niederrheinliga auf? Diese zunächst einfache Frage entwickelt sich auf und neben dem Platz zu einem echten Krimi. Nachdem sich die Mannschaft von Anton Redlich am vergangenen Sonntag mit einem 5:0-Kantersieg gegen den 1. FC Mönchengladbach noch Platz zwei in ihrer Qualifikationsgruppe gesichert hatte, darf sie weiter auf den Durchmarsch in die höchste Verbandsspielklasse hoffen.

Die endgültige Entscheidung soll nun am kommenden Sonntag in einem Entscheidungsspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg fallen. Ob diese Partie, für die aktuell noch ein neutraler Austragungsort gesucht wird, überhaupt angepfiffen wird, ist allerdings noch unklar. Entscheidungsspiel vorsorglich angesetzt Staffelleiter Dirk Bimbach setzte das Spiel zunächst vorsorglich an. Hintergrund ist ein offenes Verfahren vor dem Verbandsjugendsportgericht, dessen Ausgang unmittelbare Auswirkungen auf die Konstellation des Entscheidungsspiels haben könnte.

Konkret geht es um den Einspruch des DSC 99 gegen die Wertung des mit 0:3 verlorenen Qualifikationsspiels gegen den SC St. Tönis. Die siegreichen Gäste hatten dabei einen Akteur eingesetzt, der erst kurz vor Beginn der Qualifikation die Spielberechtigung erhalten hatte und laut Spielerpass dem Jahrgang 2009 angehörte. So weit, so unauffällig. Wie der DSC 99 jedoch im Nachgang erfuhr, soll für den Spieler afghanischer Herkunft bereits ein Spielerpass mit identischer Passnummer und identischem Namen existiert haben - allerdings mit dem ausgewiesenen Geburtsjahr 2006. Hinzu kommt: Als Spieler des Jahrgangs 2006 wurde der Akteur vor vier Jahren auch bei seinem früheren Verein, dem PSV Mönchengladbach, angemeldet. Das geht aus einem Aufnahmeantrag hervor, der als Beweismittel eingereicht wurde. Dazu passt, dass der Spieler bereits in der vorletzten Saison für den PSV in der A-Jugend eingesetzt wurde.