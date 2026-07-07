DSC 99 gelingt das Wunder: Jetzt fehlt nur noch ein Schritt

Der DSC hält den Aufstiegstraum am leben – Foto: Jens Terhardt

Anton Redlich wusste gar nicht so recht, was er sagen sollte. „Es ist unfassbar, was die Jungs heute geleistet haben. Einfach Wahnsinn“, sagte der Trainer der A-Junioren des DSC 99. Seine Mannschaft hatte kurz zuvor auf eigenem Platz an der Windscheidstraße für ein kleines Fußball-Wunder gesorgt.

Zur Halbzeitpause hatte es danach am Sonntagmorgen nun wirklich nicht ausgesehen. Da stand es noch 0:0, was den mit nur einem Zäher und einem Torverhältnis von 0:3 in die Partie gegangenen Düsseltalern nicht zum Sprung auf Rang zwei genügt hätte. „Die erste Halbzeit war ein Spiegelbild der beiden Spiele zuvor. Wir haben einfach unsere Torchancen nicht genutzt“, klagte Redlich.

Mit dem 5:0-Erfolg im dritten Qualifikationsspiel über den 1.FC Mönchengladbach packte der „Club“ die Mini-Chance auf den Aufstieg in die Niederrheinliga tatsächlich noch beim Schopfe. Als zweitbester Gruppenzweiter darf der DSC 99 nun in einem weiteren Entscheidungsspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg um den Aufstieg spielen.

Doch der 28-Jährige gab den Glauben an sein Team nicht auf. Redlich sprach seinen Schützlingen in der Pause Mut zu, was sich dann auch prompt auszahlen sollte. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff besorgte Hasan Yasa das erlösende 1:0. „Das war der Brustlöser. Plötzlich fingen wir befreit an zu zocken. Und dann war quasi jeder Schuss auf das Tor ein Treffer“, konstatierte Redlich. Gianluca Accetta Trabado (58.) und Lennon Jansen (67.) ließen die Aufstiegsträume weiter reifen.

Einspruch gegen Niederlage

Bei einem Torverhältnis von 3:3 hätte man aber zumindest im Fernduell mit den punktgleichen Klubs Arminia Klosterhardt (11:11) und SVG Neuss-Weissenberg (4:2) noch das Nachsehen gehabt. Deshalb waren die weiteren Tore von Accetta Trabado (84.) und Mathis Paul Pinot tief in der Nachspielzeit am Ende Gold wert.

Am kommenden Sonntag geht es für den DSC nun um alles. Sollten die Mannen um Kapitän Matija Parezanovic bis dahin in Torlaune bleiben, ist ihnen der Durchmarsch in die Niederrheinliga definitiv zuzutrauen. Womöglich ist der Weg nach oben für die Redlich-Elf aber auch noch kürzer als gedacht. Denn zwischenzeitlich haben die Verantwortlichen Einspruch gegen die mit 0:3 verloren gegangene Partie gegen Gruppensieger SC St. Tönis eingelegt.

Die Gäste aus Tönisvorst hatten dabei einen seit Juni offiziell spielberechtigten Akteur eingesetzt, der gemäß Spielerpass auch dem A-Junioren-Jahrgang 2009 angehört. Auffällig ist jedoch, dass es in der Datenbank einen Spieler mit identischem Namen und einem gewissen Wiedererkennungswert auf den Passbildern gibt, der in der Saison 2024/2025 als Jahrgang 2006 noch für die A-Jugend des PSV Mönchengladbach gemeldet war.