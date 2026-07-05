DSC 99 gelingt das Wunder: Jetzt fehlt nur noch ein Schritt Mit einer furiosen zweiten Halbzeit wahrt der DSC 99 seine Chance auf den Aufstieg in die Niederrheinliga. Trainer Anton Redlich spricht von einer „Wahnsinnsleistung“, während ein Protest gegen die Niederlage gegen den SC St. Tönis zusätzliche Spannung ve von Marcus Giesenfeld · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die A-Jugend des DSC 99 hat die Chance auf den Aufstieg in die Niederrheinliga gewahrt. – Foto: Jens Terhardt

Anton Redlich wusste gar nicht so recht, was er sagen sollte. „Es ist unfassbar, was die Jungs heute geleistet haben. Einfach Wahnsinn“, sagte der Trainer der A-Junioren des DSC 99. Seine Mannschaft hatte kurz zuvor auf eigenem Platz an der Windscheidstraße für ein kleines Fußball-Wunder gesorgt.

Mit dem 5:0-Erfolg im dritten Qualifikationsspiel über den 1. FC Mönchengladbach packte der „Club“ die Mini-Chance auf den Aufstieg in die Niederrheinliga tatsächlich noch beim Schopfe. Als zweitbester Gruppenzweiter darf der DSC 99 nun in einem weiteren Entscheidungsspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg um den Aufstieg spielen. Keine Tore vor der Pause Zur Halbzeitpause hatte es danach am Sonntagmorgen nun wirklich nicht ausgesehen. Da stand es noch 0:0, was den mit nur einem Zäher und einem Torverhältnis von 0:3 in die Partie gegangenen Düsseltalern nicht zum Sprung auf Rang zwei genügt hätte. „Die erste Halbzeit war ein Spiegelbild der beiden Spiele zuvor. Wir haben einfach unsere Torchancen nicht genutzt“, klagte Redlich.

Doch der 28-Jährige gab den Glauben an sein Team nicht auf. Redlich sprach seinen Schützlingen in der Pause Mut zu, was sich dann auch prompt auszahlen sollte. Nur sechs Minuten anch Wiederanpfiff besorgte Hasan Yasa das erlösende 1:0. „Das war der Brustlöser. Plötzlich fingen wir befreit an zu zocken. Und dann war quasi jeder Schuss auf das Tor ein Treffer“, konstatierte Redlich. Gianluca Accetta Trabado (58.) und Lennon Jansen (67.) ließen die Aufstiegsträume weiter reifen. Bei einem Torverhältnis von 3:3 hätte man aber zumindest im Fernduell mit den punktgleichen Klubs Arminia Klosterhardt (11:11) und SVG Neuss-Weissenberg (4:2) noch das Nachsehen gehabt. Deshalb waren die weiteren Tore von Accetta Trabado (84.) und Mathis Paul Pinot tief in der Nachspielzeit am Ende Gold wert.