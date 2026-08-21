DSC 99 gegen Ratingen 04/19 II unter Druck

Der DSC 99 wartet noch auf die ersten Punkte. – Foto: Sascha Zeise

Dass eine gute Vorbereitung noch lange keine Punkte garantiert, bekam der DSC 99 am vergangenen Sonntag schmerzhaft vor Augen geführt. Nach vielversprechenden Auftritten in den Testspielen und in der ersten Runde des Niederrheinpokals blickte der „Club“ voller Zuversicht auf den Saisonstart in der Bezirksliga. Doch auf die Euphorie folgte große Ernüchterung. Gegen TSV Bayer Dormagen setzte es an der Windscheidstraße eine 2:3-Heimniederlage.

Der Trainer fühlte sich nach Schlusspfiff an vergessengeglaubte Zeiten erinnert. In der Vorsaison, die der DSC auf Platz sieben abgeschlossen hatte, machte man es dem Gegner oft zu einfach, Spiele zu gewinnen. Das war auch am Sonntag der Fall. Ohne die Leistung der Gäste zu schmälern, genügten diese recht simplen Mittel, um die Punkte von der Windscheidstraße zu entführen. Nachdem er die stürmische Anfangsphase der Hausherren noch relativ glimpflich überstanden hatte, nutzte der Werksklub die erste Chance, um die frühe Führung von Levin Benauer (2.) zu egalisieren. Bei der Entstehung des Ausgleichs machte Innenverteidiger Kaan Barak keine gute Figur (23.). Insgesamt war es zu billig, wie die Elf von Sascha Walbröhl die Gegentreffer schluckte. Denn nach Benauers zweitem Streich kurz vor der Pause (44.) reichten Dormagen zwei Standards (62., 81.), um die Partie zu drehen. Zuvor hatte der früh für den am Rücken verletzten Ayoub Alaiz eingewechselte Nils Knuplesch mehrfach das 3:1 liegen gelassen, „Da habe ich schon befürchtet, dass wir uns noch ein Tor fangen würden“, bemerkte Walbröhl.