DSC 99 gegen Ratingen 04/19 II unter Druck

Dass eine gute Vorbereitung noch lange keine Punkte garantiert, bekam der DSC 99 am vergangenen Sonntag schmerzhaft vor Augen geführt. Nach vielversprechenden Auftritten in den Testspielen und in der ersten Runde des Niederrheinpokals blickte der „Club“ voller Zuversicht auf den Saisonstart in der Bezirksliga. Doch auf die Euphorie folgte große Ernüchterung. Gegen TSV Bayer Dormagen setzte es an der Windscheidstraße eine 2:3-Heimniederlage.
Der Trainer fühlte sich nach Schlusspfiff an vergessengeglaubte Zeiten erinnert. In der Vorsaison, die der DSC auf Platz sieben abgeschlossen hatte, machte man es dem Gegner oft zu einfach, Spiele zu gewinnen. Das war auch am Sonntag der Fall. Ohne die Leistung der Gäste zu schmälern, genügten diese recht simplen Mittel, um die Punkte von der Windscheidstraße zu entführen. Nachdem er die stürmische Anfangsphase der Hausherren noch relativ glimpflich überstanden hatte, nutzte der Werksklub die erste Chance, um die frühe Führung von Levin Benauer (2.) zu egalisieren. Bei der Entstehung des Ausgleichs machte Innenverteidiger Kaan Barak keine gute Figur (23.). Insgesamt war es zu billig, wie die Elf von Sascha Walbröhl die Gegentreffer schluckte. Denn nach Benauers zweitem Streich kurz vor der Pause (44.) reichten Dormagen zwei Standards (62., 81.), um die Partie zu drehen. Zuvor hatte der früh für den am Rücken verletzten Ayoub Alaiz eingewechselte Nils Knuplesch mehrfach das 3:1 liegen gelassen, „Da habe ich schon befürchtet, dass wir uns noch ein Tor fangen würden“, bemerkte Walbröhl.
Am Ende sollten es sogar derer zwei sein. So begann die neue Punktspielzeit mit einer Enttäuschung. Nicht nur der Trainer hatte seine im Sommer verstärkte Mannschaft schon weiter gesehen. Diese ließ ihr beachtliches Potenzial in den ersten zwanzig Minuten auch aufblitzen, fiel danach aber in alte Muster zurück und ließ in der entscheidenden Phase letztlich auch die Gier vermissen, zumindest noch einen Zähler zu Hause zu behalten. „So war es am Ende aus meiner Sicht auch eine verdiente Niederlage“, fasste Walbröhl zusammen.
Um wie geplant in dieser Saison den Abstand zu den Spitzenteams zu verringern, bedarf es also einer Steigerung. Dass dieser Kader noch Luft nach oben hat, ist auch unbestritten. Immerhin zeigten einige der Neuen auf Anhieb, dass sie eine Verstärkung darstellen. Levin Benauer feierte mit seinem Doppelpack ein glänzendes Bezirksliga-Debüt. Mit dem aus Westfalen gekommenen Linksfuß scheint den Verantwortlichen ein ähnlicher Glücksgriff wie im Vorjahr gelungen zu sein. Da erwies sich der inzwischen wieder nach Münster zurückgekehrte Jacob Theuringer als Volltreffer. Neben Benauer wussten gegen Dormagen auch Jonas Frantzozas und Torhüter Payam Safarpour-Malekabad zu überzeugen. „Payam hat Ruhe ausgestrahlt. An den drei Gegentoren traf ihn keine Schuld“, lobte Walbröhl den aus Unterrath gekommenen Schlussmann.
Der 24-Jährige wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch am Sonntag zwischen den Pfosten stehen. Dann empfängt der DSC die am ersten Spieltag spielfreie Zweitvertretung von Ratingen 04/19. „Das ist ein unangenehmer Gegner mit vielen jungen Spielern, die sich für das Oberligateam empfehlen wollen“, weiß Walbröhl. Um die Punkte wie geplant daheim zu behalten, muss der DSC vor allem defensiv sicherer stehen. „Drei Gegentore auf eigenem Platz sind einfach zu viel“, mahnt Walbröhl.