DSC 99 feiert versöhnlichen Abschluss

Der DSC geht in eine neue Liga. – Foto: Marcel Eichholz

Einen versöhnlichen Abschluss feierten die B-Junioren des DSC 99 in der Qualifikation für die Niederrheinliga. Auf dem Kunstrasenplatz an der Windscheidstraße schlug die Mannschaft von Nico Latrovalis am Sonntagvormittag nach dramatischem Verlauf den DJK VfL Willich mit 2:1. In der Nachspielzeit gelang Paul Enters der umjubelte Siegtreffer für die Hausherren.

Enters hatte zuvor nach 0:1-Pausenrückstand auch schon für den Ausgleich gesorgt (42.). Für den „Club“ war es nach den beiden Auftaktniederlagen gegen den VfB Speldorf und Rot-Weiß Oberhausens U16 der erste Sieg in der Qualifikationsrunde. Er brachte dem DSC Rang drei in der Abschlusstabelle ein. Für den Aufstieg in die Niederrheinliga reichte das nicht. Latrovalis haderte nach dem letzten Pflichtspiel der Saison ein wenig mit dem Spielplan. „Wenn wir Willich zum Start gehabthätten, dann wäre mit einem Sieg zum Auftakt die Runde vielleicht etwas anders gelaufen. So hatten wir aber direkt die beiden besten Teams gegen uns. Da war für uns nichts zu machen“, konstatierte er.

Aufbruch in neue Gefilde Die Enttäuschung über das Verpassen der B-Junioren Niederrheinliga hielt sich beim DSC jedoch in Grenzen. Denn aufgestiegen sind die Düsseltaler mit der U17 in gewisser Weise trotzdem. Als Meister der Leistungsklasse hatten sich die „99er“ bereits ihr Ticket für die neu eingeführte Rhein-Ruhr-Liga gesichert. Diese am Niederrhein für die C-, B- und A-Junioren zur Saison 2025/2026 eingeführte Spielklasse wird zwischen Leistungsklasse und Niederrheinliga angesiedelt sein. Für den Nachwuchs bedeutet das zweifellos mehr Aufwand verbunden mit der Aussicht auf ein sportlich höheres Level. Denn in der Rhein-Ruhr-Liga geht es für die Düsseldorfer Vereine über die Stadtgrenze hinaus gegen ambitionierte Klubs aus den Kreisen Essen, Oberhausen/Bottrop sowie Duisburg/Mülheim/Dinslaken,