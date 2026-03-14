DSC 99 empfängt kriselnden Aufstiegsaspiranten

Am Montag gab es für Sascha Walbröhl etwas zu feiern. Da wurde der Trainer des DSC 99 50 Jahre alt. Die Mannschaft überraschte ihren Coach zwei Tage später. Bei einem Abendessen im Vereinsheim an der Windscheidstraße bekam Walbröhl vom Team eine Geburtstagstorte überreicht. „Die Überraschung ist den Jungs gelungen. Das war eine tolle Geste, die auch zeigt, welch guter Charakter in unserer Mannschaft steckt“, freute sich Walbröhl.
Bei aller Bescheidenheit hätte der Trainer sicher nichts dagegen, wenn die Mannen um Kapitän Kaan Barak am Sonntag noch ein nachträgliches Präsent springen lassen würden. Die Gelegenheit dazu ist da. Mit der SG Benrath-Hassels stellt sich der selbst ernannte Aufstiegsaspirant in Düsseltal vor. Drei Punkte gegen den derzeit kriselnden Tabellendritten wären ein zusätzliches Bonbon.
„Für Benrath-Hassels ist das am Sonntag schon ein Endspiel. Für sie steht deutlich mehr auf dem Spiel als für uns“, sagt Walbröhl. Widersprechen kann man dem „Club“-Coach in dieser Hinsicht kaum. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge droht die Elf von Nermin Ramic die Aufstiegsränge aus den Augen zu verlieren. Der Rückstand auf die zweitplatzierte TSV Eller 04 beträgt schon vier Zähler. Heißt: Weitere Ausrutscher darf sich die SG nicht erlauben.
Derartigen Druck verspürt der DSC nicht. Auf Rang neun liegt man zwischen Gut und Böse. Weder nach oben noch nach unten geht da noch was. „Wir stehen zurecht da, wo wir sind“, sagt Walbröhl, der das aber nicht als Kritik verstanden haben will. „Die Spieler, die da sind, geben 100 Prozent. Ihre Entwicklung ist positiv“, betont der Linienchef. Einziges Problem: Die Anzahl der Spieler, die regelmäßig zur Verfügung steht, ist zu gering.
„Der Kader ist zu klein, um zu den ersten Fünf in der Tabelle aufschließen zu können“, sagt der Trainer. Und Besserung ist zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit Jacob Theuringer geht im April auch noch der zuverlässige Allrounder aus Studiengründen von Bord. Für Sascha Walbröhl ist das die nächste Hiobsbotschaft. Doch unterkriegen lässt er sich davon nicht. „Ich habe weiterhin große Lust, mit der Mannschaft zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln“, betont er.
Deshalb ist der Blick des Verantwortlichen auch schon auf die neue Spielzeit ausgerichtet. Vom jetzigen Stamm haben bereits 13 Akteure ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Unter ihnen befinden sich Leistungsträger wie Dennis Dowidat, Florian Gnida, Pierluigi Principe, Anton Redlich oder Pascal Ryboth. Mit den umworbenen Kaan Barak und Onurcan Baysal laufen die Gespräche noch. Zudem zieht Walbröhl im Sommer mindestens drei Talente aus der starken U19 hoch. Rechnet man Rückkehrer Piet Stracke (aktuell auf Auslandsreise) und einen namentlich noch nicht genannten, aber feststehenden externen Zugang hinzu, dann umfasst der Kader für die Spielzeit 2026/2027 schon jetzt 18 Akteure.
Gesucht werden nun Spieler, die den DSC nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ weiterbringen. „Ich habe ein paar Jungs im Blick, die in ihren jetzigen Klubs alle zu den Topspielern zählen“, verrät Walbröhl.
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