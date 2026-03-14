DSC 99 empfängt kriselnden Aufstiegsaspiranten

„Der Kader ist zu klein, um zu den ersten Fünf in der Tabelle aufschließen zu können“, sagt der Trainer. Und Besserung ist zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit Jacob Theuringer geht im April auch noch der zuverlässige Allrounder aus Studiengründen von Bord. Für Sascha Walbröhl ist das die nächste Hiobsbotschaft. Doch unterkriegen lässt er sich davon nicht. „Ich habe weiterhin große Lust, mit der Mannschaft zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln“, betont er.