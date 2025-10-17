Der DSC ist eine Runde weiter im Kreispokal. – Foto: Sven Conor

DSC 99 Düsseldorf behält erneut die Oberhand Im Bezirksliga-Duell des Kreispokals setzt sich der „Club" erst in der Verlängerung durch.

Auf diese Extraschicht hätten die Fußballer des DSC 99 und des MSV Düsseldorf gerne verzichtet. Im Achtelfinale des Kreispokals lieferten sich die beiden Bezirksligisten am Mittwochabend einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Und weil nach 90 Minuten regulären Minuten beim Stand von 2:2 noch kein Sieger ermittelt war, mussten beide Teams sogar noch nachsitzen. Am Ende lohnten sich die Strapazen nur für eine Mannschaft.

Dank des erlösenden Siegtreffers von Ayoub Alaiz (116.) feierte der DSC mit letzter Kraft den Einzug in die Runde der letzten Acht. Für das Team von Interimstrainer Christian Scholz - er vertrat den im Urlaub weilenden Sascha Walbröhl an der Seitenlinie – war der zweite Erfolg im zweiten Pflichtspiel dieser Saison über den MSV auch Balsam auf die Seele. Denn in der Liga lief es für den „Club" zuletzt nicht wie gewünscht. Gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd (3:5) und die SVG Neuss-Weissenberg (1:3) setzte es Niederlagen. Dabei ging der DSC in beiden Spielen sogar in Führung, doch nach dem jeweils ersten Gegentor gingen die spielerische Linie und die Widerstandsfähigkeit verloren.

Wiederkehrende Wehwehchen Die fehlende Resilienz ist sicherlich auch der angespannten Personalsituation geschuldet. Mike Walbröhl, Carlo Salman und Max Gruschel standen in dieser Spielzeit noch gar nicht auf dem Platz. Für Tom Hennig steht bislang nur ein Einsatz zu Buche. Alle vier wären Kandidaten für die Startelf, wenn sie denn gesund wären. Immerhin zeigte der zweite Anzug am Mittwoch gegen einen ebenfalls ersatzgeschwächten MSV eine gute Reaktion. Zwar gaben die Düsseltaler zwischenzeitlich wieder zweimal eine Führung (Abdoulie Sarr, 58.; Ayoub Alaiz, 63.) aus der Hand. Doch die Gastgeber hielten nach den Ausgleichstreffern von Sinan Kurt (60.) und Kohei Yamshita (76.) die Köpfe oben und hatten diesmal auch das Spielglück auf ihrer Seite. Weil die Gäste kurz vor Schluss nur das Aluminium des DSC-Gehäuses trafen, ging es in die Verlängerung, in der Alaiz für die Entscheidung sorgte.