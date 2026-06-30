DSC 99: Aufstiegstraum nach Heimniederlage fast geplatzt

Für die A-Junioren des DSC 99 Düsseldorf hängt der Traum vom Aufstieg in die Niederrheinliga am seidenen Faden. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen die Spielvereinigung Schonnebeck musste sich die Mannschaft von Anton Redlich am Sonntag im zweiten Qualifikationsspiel auf eigenem Platz dem verlustpunktfreien Spitzenreiter SC St. Tönis mit 0:3 geschlagen geben.
Platz eins und der garantierte Aufstieg sind für den Club damit nicht mehr erreichbar, für Platz zwei und ein womöglich weiteres Entscheidungsspiel sind die Düsseltaler am letzten Spieltag wohl auf einen hohen Sieg gegen den 1. FC Mönchengladbach angewiesen.
An der Windscheidstraße scheiterte der DSC 99 am Sonntag an sich selbst und an einem extrem kaltschnäuzigen Gegner. „Man hat gemerkt, dass Tönis als Niederrheinligist über eine gewisse Reife verfügte. Für sie war das gefühlt business as usual. Wir hingegen konnten uns für ein gutes Spiel und den hohen Aufwand, den wir betrieben haben, leider nicht belohnen“, sagte Redlich nach dem Spiel.
Gegen die Gäste, die in dieser Saison überraschend bis ins Halbfinale des Niederrheinpokals vorgestoßen waren, hatte der DSC nach der Pause genug Chancen, um den 0:1-Pausenrückstand zu egalisieren. Doch entweder waren die Hausherren im entscheidenden Moment zu unpräzise, oder sie scheiterten am aufmerksamen Torhüter Janne Meurer. Der sah zunächst, wie seine Vorderleute nach einer Ecke auf 2:0 erhöhten, und hielt seinen Kasten im Anschluss auch in Unterzahl - Gelb-Rot nach 69 Minuten - sauber. Bitter aus Sicht des Clubs war, dass er sich kurz vor Schluss auch noch das 0:3 fing (86.). Somit ist die Hypothek vor dem letzten Spiel gewaltig.
Für den DSC 99 wäre das Verpassen des nächsten Aufstiegs nur ein Jahr nach dem Sprung in die Rhein-Ruhr-Liga sicher kein Beinbruch. Bedauerlich wäre es aber schon, gelten die 2008er um Kapitän Matija Parezanovic im Verein doch als Paradejahrgang, dem man in jedem Fall Niederrheinliga-Niveau attestieren kann.
Pech nur, dass der DSC im entscheidenden Moment kein Losglück hatte. „Wenn man sieht, was in den anderen Gruppen passiert, dann haben wir schon die Hammergruppe erwischt“, meinte Redlich. Mit dem Meister der Rhein-Ruhr-Liga aus Schonnebeck, dem Pokalschreck St. Tönis und dem 1. FC Mönchengladbach bekam seine Elf drei Brocken vor die Nase gesetzt. Zu Hause gegen Mönchengladbach muss nun ein kleines Fußballwunder her, um die Mini-Chance zu wahren. Doch selbst wenn dieses ausbleiben sollte, blickt Redlich der neuen Saison zuversichtlich entgegen.
„Die Jungs sind inzwischen ein verschworener Haufen. Wir haben das Team für die neue Saison schon beisammen, ganz unabhängig davon, in welcher Liga wir dann spielen werden“, sagt der 28-Jährige, der für den DSC nicht nur als Trainer tätig ist, sondern selbst auch noch in der Bezirksliga für die erste Mannschaft als Innenverteidiger vor den Ball tritt.