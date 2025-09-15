Drückend überlegen, aber nicht erfolgreich: Ratinger U15 verliert

„Das Spiel dürfen wir nie im Leben verlieren“, sagte Kampmann. „Wir waren so überlegen, wir haben uns so viele klare Torchancen herausgespielt. Aber wir haben den Ball einfach nicht über die Linie bekommen. Entweder sind wir an Dortmunds Keeper gescheitert oder wir haben den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbeigeschossen.“

Chancenverwertung ist das Manko

Kampmann hatte gegenüber dem Spiel in Hennef drei neue Spieler in die erste Elf beordert: Mikail Aslan, Yasin Gürlek und Keno Meißner. „Die Jungs haben schon nach ihrer Einwechslung in Hennef gut gespielt und auch unter der Woche gut trainiert. Sie haben sich den Einsatz von Anfang an erarbeitet“, sagte Kampmann. Schon im ersten Durchgang war Ratingen deutlich überlegen, kassierte in der 28. Minute dann aber einen Elfmeter, den die Gäste mit ihrem ersten Schuss aufs Tor zum 1:0 verwandelten. Mit diesem Spielstand ging es für beide Mannschaften auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht, Ratingen war überlegen, und Dortmund kam nur noch zu einem ungefährlichen Weitschuss. Aber die Blau-Gelben kamen nicht zum Torerfolg und verloren somit das erste Heimspiel mit 0:1. Vollkommen unnötig, wie Kampmann später befand. „Wir müssen einfach unsere Chancen nutzen, daran müssen wir weiter arbeiten“, sagte der RSV-Coach.