– Foto: Ralf Meurer

Druck, Zweifel und Hoffnung – ein Spieltag zwischen Extremen Untertitel: Der 13. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg stellt Spitzenklubs und Kellerteams vor wegweisende Aufgaben. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Das Titelrennen bleibt spannend, während sich im Tabellenkeller die Nerven anspannen. Dynamo Erkelenz will seine weiße Weste wahren, Union Würm-Lindern bleibt erster Jäger – und mehrere abstiegsbedrohte Teams gehen mit offenen Worten ihrer Trainer in wegweisende Duelle.

„Dynamo können wir nur versuchen zu ärgern“ Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz (33 Punkte, 11 Siege aus 11 Spielen) empfängt die elftplatzierte Viktoria Waldenrath-Straeten, die bislang vier Siege verbuchen konnte.

Viktoria-Coach Michel Noethlichs blickt mit realistischer Gelassenheit auf das ungleiche Duell: „Dynamo können wir nur versuchen zu ärgern, werden aber alles entgegensetzen, was wir haben.“ Für die Gäste geht es weniger um Punkte als um Stabilität, während Dynamo seine Dominanz festigen möchte. Ein Pflichtsieg scheint wahrscheinlich, dennoch bietet das Spiel eine Bühne, die Favoriten herauszufordern.

Der Tabellenzweite beim Schlusslicht Union Würm-Lindern reist als klarer Favorit zum Vorletzten Übach-Palenberg. Der Tabellenzweite (28 Punkte) zeigt seit Wochen beeindruckende Konstanz, während der VfR trotz einzelner guter Ansätze weiterhin tief im Tabellenkeller steckt. Die Rollen sind eindeutig verteilt. Union wird den Druck hochhalten wollen, um im Meisterschaftsrennen nicht abreißen zu lassen. Für Übach-Palenberg zählt jeder Widerstand, um im psychologisch heiklen Tabellenumfeld zu bestehen.

Ein Krisenduell voller Sorgen – und voller Ehrlichkeit Das Duell zwischen Karken (Platz 15) und Scherpenseel-Grotenrath (Platz 13) ist ein Spiel der verunsicherten Mannschaften – und ein Spiel der klaren Worte. Karken-Trainer Frank Lehnen beschreibt die Lage schonungslos: „Tja, schwierig. Habe ehrlich gesagt so eine Situation noch nie erlebt – nicht als Spieler und auch nicht als Trainer. Die personelle Situation ist katastrophal. Beim nächsten Spiel fehlen noch zwei Spieler wegen Urlaub. Nominell hätten wir noch zehn einsatzfähige Spieler. Die Reserve muss mächtig aushelfen. Ich weiß nicht, ob die Jungs auch deswegen gerade so extrem mutlos agieren. Dass unser Selbstvertrauen nicht gerade gut ist, erschließt sich, glaube ich, von selbst. Leider war beim Spiel gegen Übach unsere Offensive völlig indisponiert. Unsere durchaus guten Chancen wurden alle vergeben. Ein positives Ergebnis rückte dadurch in weite Ferne. Ich glaube, dass uns die kleine Spielpause gut tut und wir versuchen müssen, den Kopf wieder frei zu bekommen, um gegen unseren nächsten Gegner positiver in das Spiel gehen zu können. Leicht wird es nicht. Ich glaube, dass ich in den nächsten Trainingseinheiten mehr als Seelsorger gefragt bin.“ Auf der Gegenseite wirkt Scherpenseel-Coach Björn Hilberath kaum weniger gefordert: „Nächsten Sonntag erwartet uns Karken vermutlich auf der Asche. Wir sind momentan sehr von Krankheiten gebeutelt, sodass wir nur mit wenigen Jungs trainieren können. Wir werden zur Vorbereitung auf das Spiel auch auf Asche trainieren, bei einem befreundeten Verein, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Beide Mannschaften wollen unbedingt punkten und es könnte sehr kämpferisch werden. Wir wollen aber weiterhin spielerische Akzente auf den Platz bringen und uns das Spielglück zurückholen, das uns in den letzten Wochen abhandengekommen ist.“ Beide Teams gehen also angeschlagen in das richtungsweisende Kellerduell, bei dem Kampfgeist und Nervenstärke entscheidender sein dürften als taktische Feinheiten.