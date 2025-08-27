„Druck wird immer höher“ – SV Raisting muss mit dem Gewinnen anfangen

Der SV Raisting legte zu Beginn der neuen Saison einen desolaten Start hin – aus fünf Spielen konnten die Raistinger lediglich einen Punkt holen.

„Irgendwann verlierst du den Glauben daran, dass du konkurrenzfähig bist“, übt sich J ohannes Franz in Fatalismus. Nach einem Sechstel der Saison muss der Trainer einsehen, dass er über keine magischen Fähigkeiten verfügt. Die Bedingungen, unter denen seine Elf in diesem Sommer gestartet ist, waren zu schwierig, um ähnlich furios zu beginnen wie in den vergangenen zwei Jahren, als sich die Raistinger fulminant aus den Startblöcken katapultierten.

Raisting – Immerhin hat der BCF Wolfratshausen den Raistinger Kickern einen kleinen Gefallen getan und in Planegg mit 0:4 verloren. Deshalb behauptet sich der SVR weiterhin auf dem drittletzten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd. Vier Niederlagen und ein Unentschieden aus den ersten fünf Begegnungen haben das Selbstvertrauen jedoch auf Erbsengröße schrumpfen lassen.

Maximilian König und Vinzenz Wolf verließen den Verein zum Ligarivalen nach Gilching. Mit Sinan Grgic verstärkte ein weiterer Stammspieler den Konkurrenten FC Penzberg. Außerdem strebte Benedikt Multerer beim Landesligisten TSV Murnau nach Höherem. Das Quartett muss erst einmal ersetzt werden. „Wir können nicht erwarten, dass wir einen Raketenstart hinlegen“, so Franz.

Zumal er mit dem zusätzlichen Handicap zu kämpfen hat, dass weitere Leistungsträger ausfallen. Nach seinem Kreuzbandriss befindet sich der Coach zwar bereits im Aufbautraining, doch bis er wieder ins Geschehen eingreifen kann, muss erst die Winterpause vergehen. Auf unbestimmte Zeit fallen zudem Benedikt Stechele (Schambeinentzündung) und Maximilian Neufing (Verletzung am Schultereckgelenk) aus.

Ausfälle über Ausfälle in Raisting

David Gretschmann (Rückenprobleme) und Markus Riedel (Oberschenkelzerrung) fehlen außerdem in den nächsten Wochen. „Das ist mehr als eine halbe Mannschaft“, gibt der Coach zu bedenken.

Die Neuzugänge, die der Bezirksligist an Land gezogen hat, haben sich alle schnell integriert und zeigen vielversprechende Ansätze. Mit Florian Flath (SC Pöcking), Frederik Specht (SG Söcking/Starnberg), Luca Sigl (FT Jahn Landsberg) und Henri Gersbach (SC Unterpfaffenhofen) standen gleich vier von ihnen in Deisenhofen in der Startelf.

Fehlendes Spielglück und zunehmende Verunsicherung

Dylan Agbarha (FC Aschheim) wurde später eingewechselt. Da sie jedoch von unterklassigen Vereinen kommen, haben sie noch alle Probleme, sich an das höhere Tempo in der Bezirksliga anzupassen. „Man muss da auch vom Kopf her dabeisein“, räumt Franz ein. Vorwürfe kann der Coach weder den neuen noch den alten Spielern machen. Sie geben alles, aber sie werden für ihren Einsatz noch nicht belohnt.

Franz klagt über das fehlende Spielglück, „sonst hätten wir neun Punkte und nicht einen“. Wesentlich gravierender ist jedoch die Entwicklung, dass mit dem anhaltenden Misserfolg auch die Verunsicherung der Kicker steigt. „Der Druck wird mit jeder Niederlage immer höher“, gibt der Übungsleiter zu.

Es gibt jedoch auch positive Zeichen

Auf der anderen Seite verzeichnet er auch viele kleine Schritte, die in die richtige Richtung weisen. Phasenweise spielt seine Mannschaft schon einen sauberen Fußball. Aber es braucht vor allem die Geduld, dass eine perfekte Vorstellung über 90 Minuten noch nicht zum Repertoire gehört.

Solange heißt es, sich irgendwie durchzumogeln und darauf vertrauen, dass sich der positive Prozess, in dem sich das Team befindet, weiter fortsetzt. „Für mich als Trainer ist jetzt wichtig, dass ich den Spielern Mut und Selbstvertrauen zuspreche“, nennt der Coach seine dringlichste Aufgabe.

Harte Brocken vor der Brust

Das benötigen die Raistinger auch. Die kommenden Herausforderungen lassen ohnehin nichts zu wünschen übrig. Am heutigen Mittwoch steht das Duell beim noch ungeschlagenen Tabellenneunten VfL Denklingen an, bevor der Monat mit dem Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing (8.) endet.

Heute, 18:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen SV Raisting SV Raisting 18:00 PUSH

Der September hat es dann in sich. Auswärts muss der SVR bei Tabellenführer SV Planegg-Krailling und beim SV Pullach (10.) bestehen, zuhause warten mit dem MTV München (6.) und dem TSV Gilching (7.) schwere Brocken.

Auch wenn die Hürden hoch sind, punkten sollten die Raistinger schon. „Die Gefahr ist groß, dass du irgendwann der Musik hinterherläufst“, macht sich Franz nichts vor, dass er sich und seinem Team nicht unendlich viel Zeit zur Selbstfindung einräumen kann. Aber noch besteht die berechtigte Hoffnung, dass seine Elf in den nächsten Wochen die Wende schafft.