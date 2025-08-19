– Foto: Niklas Funk

Druck vor dem Heimspiel steigt FSV Schöningen empfängt am Mittwoch die U23 von Werder Bremen – erste Punkte sollen her

Nach drei sieglosen Partien ohne eigenen Treffer steht die FSV Schöningen in der Regionalliga Nord unter Zugzwang. Am Mittwochabend (Anstoß: 19:00 Uhr) bietet sich im Heimspiel gegen die U23 des SV Werder Bremen die nächste Chance auf den ersehnten Befreiungsschlag. Die Begegnung ist ein Nachholspiel des ersten Spieltags – und hat für den Aufsteiger richtungsweisenden Charakter.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Drei Spiele, null Punkte, 0:8 Tore – der Start in das Abenteuer Regionalliga ist für die FSV bislang nicht geglückt. Die zuletzt deutliche 0:3-Niederlage beim SSV Jeddeloh offenbarte zwar erneut eine kämpferisch intakte Mannschaft, jedoch auch ein anhaltendes Manko in der Offensive. Hoffnung soll nun der unter der Woche verpflichtete Angreifer Jordi Njoya bringen, der in Jeddeloh zu einem Kurzeinsatz kam. Morgen, 19:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SV Werder Bremen Werder II 19:00 live PUSH

Mit der U23 von Werder Bremen reist ein technisch versiertes und spielstarkes Team an. Die Grün-Weißen starteten mit einem 1:5 gegen Weiche Flensburg in die Saison, rehabilitierten sich aber mit einem knappen 3:2-Sieg gegen die U23 des FC St. Pauli. Nach einem spielfreien Wochenende dürften die Bremer mit frischen Kräften ins Elmstadion kommen. Für die FSV beginnt mit der Partie eine erste englische Woche, in der auch physisch einiges abverlangt wird. Umso wichtiger wäre es, mit einem Erfolgserlebnis in diese Phase zu starten – zumal in der aktuellen Situation jedes Tor und jeder Punkt wertvoll sein kann, um den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht frühzeitig zu verlieren.