Druck vor dem dritten Spieltag

Der TuS Bersenbrück steht bereits früh in der Saison unter Zugzwang. Nach einem Remis zum Auftakt und der Heimniederlage gegen Borussia Hildesheim fährt die Mannschaft am Samstag zum Heeslinger SC – mit dem klaren Ziel, den ersten Dreier einzufahren. Anstoß im Waldstadion ist um 17:30 Uhr, für die Fans gibt es parallel einen Livestream auf dem YouTube-Kanal „Kleinstadtfunk – TuS Bersenbrück“.

Der Auftakt verlief für den TuS bislang enttäuschend: Ein Punkt aus zwei Spielen ist zu wenig für die eigenen Ansprüche. Besonders das jüngste 1:3 gegen Hildesheim offenbarte Schwächen in der Chancenverwertung und fehlende Konsequenz in der Defensive, nachdem Simon James die frühe Führung erzielt hatte. Um nicht schon in der Tabelle den Anschluss an die obere Hälfte zu verlieren, zählt in Heeslingen nun ein Erfolg.

Einfach wird die Aufgabe nicht: Der HSC startete mit einem klaren 5:1-Sieg in die Saison und will die gute Frühform vor heimischem Publikum bestätigen. Heeslingen ist bekannt für seine kompakte Spielweise und das schnelle Umschaltspiel – Tugenden, die Bersenbrück bereits beim letzten Aufeinandertreffen zu spüren bekam.

Trainer Andy Steinmann und sein Team stehen also vor einer richtungsweisenden Partie. Gelingt in Heeslingen der erste Sieg, wäre dies nicht nur ein Befreiungsschlag in der Tabelle, sondern auch ein Signal für die kommenden Wochen. Bleibt der Erfolg dagegen aus, droht der TuS früh in der Saison in die untere Tabellenregion abzurutschen.

Fest steht: Bersenbrück muss am Samstag von Beginn an konzentriert, zweikampfstark und zielstrebig auftreten, um beim Heeslinger SC bestehen zu können – und um sich selbst in die Spur zu bringen.

Tabelle

1. SV Meppen II 3 3-0-0 8:3 9

2. SV Wilhelmshaven 3 2-1-0 5:1 7

3. MTV Wolfenbüttel (Auf) 2 2-0-0 5:2 6

4. SV Atlas Delmenhorst 1 1-0-0 5:1 3

5. Heeslinger SC 1 1-0-0 5:1 3

6. BSV Schwarz-Weiß Rehden 2 1-0-1 5:2 3

7. TSV Wetschen (Auf) 3 1-0-2 6:5 3

8. SC Spelle-Venhaus 2 1-0-1 4:4 3

9. FC Verden 04 2 1-0-1 2:2 3

10. Lüneburger Sport-Klub Hansa (Auf) 2 1-0-1 4:5 3

11. VfV Borussia 06 Hildesheim 2 1-0-1 4:6 3

12. 1. FC Germania Egestorf-Langreder 2 1-0-1 2:4 3

13. TuS Bersenbrück 2 0-1-1 1:3 1

14. USI Lupo Martini Wolfsburg 2 0-0-2 1:6 0

15. Eintracht Braunschweig II 2 0-0-2 1:6 0

16. SV Holthausen Biene (Auf) 3 0-0-3 2:9 0