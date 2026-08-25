Druck standgehalten: Krün holt Punkt bei Habacher Reserve

Der SV Krün lag bei der Habacher Reserve bereits nach drei Minuten zurück. Die Isartaler drehten die Partie trotzdem zweimal – nur um eine Minute vor Schluss doch noch den Ausgleich zu kassieren.
Die Anfangsphase einer Partie scheint den Krüner Fußballern bislang nicht zu liegen. Beim Auftakt der A-Klassensaison gegen Eglfing musste Constantin Lutz bereits nach vier Minuten hinter sich greifen. Am vergangenen Sonntag musste sich der Torwart bereits nach drei Minuten geschlagen geben.
So früh liefen die Isartaler bei der Habacher Reserve einem neuerlichen Rückstand hinterher. „Da waren wir einmal nicht aufmerksam“, haderte Spielertrainer Matthias Schmidt. Positiv: „Danach sind wir aber gut reingekommen und hatten den Rest der ersten Halbzeit sogar mehr Spielanteile.“ Hubert Holzer wusste einen Patzer in Habachs Defensive zum Ausgleich zu nutzen. Doch dann waren die Gastgeber wieder am Drücker, markierten noch vor der Halbzeit das 2:1. „Sie haben auch danach brutal viel Druck gemacht“, betont Schmidt, „da sind wir teilweise gar nicht mehr hinten herausgekommen.“
Aber diese Druckphase überstand der SVK mit einem blauen Auge und präsentierte sich im Anschluss effektiv. Mit einem Doppelschlag durch Kevin Hock und Niels Thiele drehten die Gäste die Partie. Es ging torreich weiter. Ausgleich Habach, erneute Führung Krün durch Holzers zweiten Streich. Alles sah nach einem Dreier für die Krüner aus. Doch dann warfen die Habacher eine Minute vor dem Abpfiff noch einmal alles nach vorn. Schon war der 4:4-Endstand perfekt. „Geht auch in Ordnung“, meint Schmidt. „Habach hatte zwar schon ein kleines bisschen Übergewicht, aber wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt.“