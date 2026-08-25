Druck standgehalten: Krün holt Punkt bei Habacher Reserve Fußball-A-Klasse von Andreas Kögl · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser

Die wichtige Antwort: Hubert Holzer (r.) bejubelt seinen Treffer zum 1:1. – Foto: AK

Der SV Krün lag bei der Habacher Reserve bereits nach drei Minuten zurück. Die Isartaler drehten die Partie trotzdem zweimal – nur um eine Minute vor Schluss doch noch den Ausgleich zu kassieren.

Die Anfangsphase einer Partie scheint den Krüner Fußballern bislang nicht zu liegen. Beim Auftakt der A-Klassensaison gegen Eglfing musste Constantin Lutz bereits nach vier Minuten hinter sich greifen. Am vergangenen Sonntag musste sich der Torwart bereits nach drei Minuten geschlagen geben. So., 23.08.2026, 18:15 Uhr ASV Habach ASV Habach II SV Krün SV Krün 4 4 Abpfiff So früh liefen die Isartaler bei der Habacher Reserve einem neuerlichen Rückstand hinterher. „Da waren wir einmal nicht aufmerksam“, haderte Spielertrainer Matthias Schmidt. Positiv: „Danach sind wir aber gut reingekommen und hatten den Rest der ersten Halbzeit sogar mehr Spielanteile.“ Hubert Holzer wusste einen Patzer in Habachs Defensive zum Ausgleich zu nutzen. Doch dann waren die Gastgeber wieder am Drücker, markierten noch vor der Halbzeit das 2:1. „Sie haben auch danach brutal viel Druck gemacht“, betont Schmidt, „da sind wir teilweise gar nicht mehr hinten herausgekommen.“