Druck standgehalten

Besonders in der Defensive fehlten der Wismut wichtige Spieler. Mit Kapitän Zerrenner, Vize-Kapitän Güttich sowie Eichberger, Paulick, Schneider, Grabs, Sovago, Haupt und Smith musste die Wismut nahezu auf eine komplette Elf für das richtungsweisende Duell gegen das Schlusslicht aus den Süden Berlins verzichten. „Es war ein Sechs-Punkte-Endspiel und die schwerste Partie überhaupt, weil alle einen Sieg erwarteten. Der Druck war sehr hoch. Unter der Woche war auch ordentlich Feuer im Training“, ordnete Steffen Geisendorf die Bedeutung der Begegnung ein.

Und die Wismut konnte das Feuer auch mit ins Spiel nehmen und insbesondere in der ersten Hälfte viel Druck auf das Gästetor erzeugen. Direkt vom Anstoß gingen die Hausherren in die Offensive. „Es war die griffigste erste halbe Stunde, die wir bisher gezeigt haben in Sachen Angriffspressing, Zweikämpfe und Flügelläufe“, so Geisendorf zum Matchplan. Daraus resultierend stellte die BSG vor der Pause die Siegweichen mit zwei Toren. Beim 1:0 köpfte Bondarenko eine Ecke von Balde am zweiten Pfosten ein – der LFC-Keeper war dran konnte aber den Einschlag nicht verhindert. Frackowiack traf die Kugel offensichtlich erst hinter der Torlinie (11.). Das 2:0 erzielte dann der Vorlagengeber des Führungstores. Balde erkämpfte sich in letzter Linie den Ball, umkurvte Torwart Lehmann und schob ein (40.).

In der zweiten Halbzeit versuchte die Wismut mit der sicheren Führung im Rücken dann das Spiel zu dominieren und mit der Null für die Gäste nach Hause zu bringen. Dies gelang auf recht holprigem Geläuf letztendlich. Ludwigsfelde kam mit Schwung aus der Kabine, doch der Anschluss gelang nicht. Nach einer Stunde war es dann ein Spiel zwischen den Strafräumen, in dem beide Teams noch jeweils eine gute Chance auf ein Tor hatten. Für die Wismut verpasste Hoffmann das dritte Tor, weil Lehmann seinen Schuss von der Strafraumgrenze parierte. Der LFC hätte kurz vor Schluss das Spiel noch mal scharf machen können, doch die Großchance blieb ungenutzt (85.). „Es war eine tolle Mannschaftsleistung. Nach der guten ersten Hälfte haben wir versucht das Spiel zu dominieren und kontrollierte Angriffe zu fahren. Es war unser achte Sieg und das fünfte Mal zu Null“, freute sich Geisendorf nach der Partie.