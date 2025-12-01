Druck oben, Zittern unten – dieser Spieltag hat es in sich

Parallel empfängt der VfB Klötze die Reserve des SSV 80 Gardelegen. Klötze steht wie Burg bei 33 Punkten, hat allerdings zwei Spiele mehr absolviert. Um im Titelrennen nicht zurückzufallen, ist ein Sieg Pflicht – zumal die Verfolger dahinter nicht konstant punkten. Gardelegen II steckt im unteren Tabellenbereich und sucht weiterhin nach Stabilität, hat aber Spieler, die an guten Tagen schwierige Gegner sein können. Dennoch liegt die Favoritenrolle klar bei Klötze.

Eintracht Salzwedel trifft auf die SG Letzlingen/Potzehne – ein Duell, das für beide Seiten richtungsweisend ist. Salzwedel möchte nach einer wechselhaften Phase wieder Punkte einfahren, um den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. Letzlingen kämpft hingegen mit zwölf Punkten weiter gegen den Abwärtssog und sucht mehr Konstanz. Die Eintracht geht mit breiterem Kader und mehr Offensivkraft in die Partie, muss sich aber auf eine körperbetonte Begegnung einstellen.

In Stendal kommt es zum Duell zwischen der zweiten Mannschaft des 1. FC Lok und dem Kreveser SV. Beide Teams liegen eng beieinander und bewegen sich leistungsmäßig auf ähnlichem Niveau. Lok II setzt auf spielerische Lösungen, Krevese auf Stabilität und Effizienz. Der Sieger könnte sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen und den Blick wieder leicht nach oben richten.

Der Möhringer SV empfängt Viktoria Uenglingen – ein typisches Kellerduell, bei dem es für beide um viel geht. Hohe Gegentorzahlen und fehlende Balance prägen die bisherigen Saisonverläufe. Möhringen kann mit einem Sieg etwas Abstand zur Abstiegszone schaffen, während Uenglingen dringend punkten muss, um nicht auf einem der letzten Plätze zu überwintern.

Am Sonntag geht es dann weiter mit zwei Partien, die tief im Tabellenkeller besonders schwer wiegen. Der SV 51 Langenapel trifft auf den TuS Wahrburg – ein Duell, das für Langenapel richtungsweisend ist, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wahrburg steht etwas stabiler da und könnte mit einem Auswärtssieg einen wichtigen Schritt Richtung Mittelfeld machen.

Zeitgleich empfängt der Rossauer SV den SV Liesten. Rossau zeigte immer wieder solide Leistungen, jedoch ohne nachhaltige Punkterfolge. Liesten kommt über Tempo und Umschaltmomente, verliert aber zu oft die defensive Ordnung. Der Gewinner dieses Duells würde sich im unteren Tabellenbereich wertvolle Luft verschaffen. Brettin/Roßdorf ist an diesem Wochenende spielfrei und beobachtet die Konkurrenz aufmerksam – immerhin könnten sie aufgrund der bereits absolvierten Spiele schnell unter Zugzwang geraten.

Der 14. Spieltag hat damit alles, was diese Liga auszeichnet: ein dominantes Topteam, kampfstarke Verfolger, viele enge Spiele im Mittelfeld und einen Abstiegskampf, in dem jeder Punkt zählt. Kurz vor der Winterpause werden die Weichen gestellt – und dieser Spieltag hat das Potenzial, die Tabelle noch einmal kräftig durchzuschütteln.