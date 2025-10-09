Selbe Tabellensituation, unterschiedliche Stimmungslage: Während Großschwarzenlohe (links) mit dem ersten Bayernliga-Sieg im Rücken antritt, wartet Würzburg (rechts) seit Ende August auf einen Dreier. – Foto: HMB Media/Becker - Zink

»Druck nimmt immer mehr zu«: Das erste Finale der Saison steht an! 14. Spieltag in der Bayernliga Nord: Absolutes Kellerduell zwischen Würzburg und Großschwarzenlohe +++ Coburg droht Civelek-Ausfall +++ Verlinkte Inhalte präsentiert von Bayernliga Nord FCE Bamberg ASV Cham Eltersdorf ASV Neumarkt + 12 weitere

Ja, am kommenden Wochenende geht "erst" der 14. Spieltag über die Bühne. Dass im Vorfeld Andreas Eisenmann aber bereits von einem Endspiel spricht, das für den Würzburger FV ansteht, macht deutlich, wie prekär die Lage in der Zellerau - und wie wichtig die nächste Begegnung ist. Gegner am Samstag ist nämlich der SC Großschwarzenlohe. Der mittelfränkische Aufsteiger hat genauso viele Punkte auf dem Konto wie der unterfränkische Traditionsverein, aber ein Spiel weniger absolviert. Wer verliert, verliert die Relegationsplätze aus den Augen - der WFV noch einmal mehr als der SCG

"Wir müssen uns der gesamten Situation als Mannschaft stellen und sie überwinden", findet Eisenmann zwar markige, aber der Situation durchaus angepasste Worte. Ende August hat Würzburg den letzten Spiel in einer insgesamt sehr, sehr schwierigen Spielzeit einfahren können. Lange ist's her... "Da brauchen wir gar nicht drumherum reden", dass die Stimmung innerhalb der Truppe deshalb besser sein könnte. Istrefi, Hock & Co. stehen mit dem Rücken zur Wand - keine Frage. Zwar sprechen die Fakten rund um Großschwarzenlohe keine andere Sprache. Im Landkreis Roth ist man dennoch irgendwie nicht so unglücklich wie in der unterfränkischen Stadt. Zum einen weiß man als Aufsteiger, dass der Klassenerhalt das Nonplusultra ist. Zum anderen konnten die Mannen um Jan Sperber am vergangenen Wochenende den ersten Sieg der Vereinsgeschichte einfahren. Ein historisches Ereignis, das für Rückenwind und entspanntere Gesichter gesorgt hat.

"Jeder, der die Tabelle liest, sieht, dass das ein Spiel mit besonderen Vorzeichen ist", blickt Trainer Florian Bauer auf den 14. Spieltag. "Mehr Tabellenkeller geht nicht - auch geil. Ohne den Favoritenrolle wegschieben zu wollen, aber: Wir haben keinen Druck, aber die volle Überzeugung!" Spielfrei: SpVgg Bayern Hof

Freitag

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Derby ist angesagt! Stadeln macht nach dem Aufstieg mit positiven Ergebnissen einfach weiter. Sie zeigen viel Engagement, ihnen ist kein Weg zu weit und sie wissen, wo sie her kommen. Diese Kombination macht den FSV so erfolgreich. Es ist definitiv nicht nur Glück, das Stadeln trägt - sondern das Ergebnis von harter Arbeit. Für uns ist es gut, dass nach drei Niederlagen in Serie ein starker Gegner kommt. Wir müssen und wollen dagegen halten. Qualität ist da - allerdings ist auch Disziplin und Wille wichtig." Personal: Bis auf die Langzeitausfälle stehen alle Mann zur Verfügung. Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Nach zwei Niederlagen sind wir froh, gegen Bayern Hof gewonnen zu haben. Das ändert aber nichts daran, dass in der Bayernliga jedes Spiel schwer ist. In dieser Liga gibt es nur gute Teams mit guten Spielern. Und nun also das Derby. Man kennt sich bestens. Ich selber bin Erlanger und der ATSV ist mein Heimatverein. Umso größer ist nun die Freude, in der Bayernliga aufeinander zu treffen." Personal: Stammkeeper Tugay Akbakla und Jan Koch müssen ersetzt werden.

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 19:00 live PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Bamberg hat viel Qualität und ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Welche Aufstellung und Spieler wir ins Rennen schicken können, ist gerade schwierig zu sagen. Wir sind aber guter Hoffnung, dass der ein oder andere noch rechtzeitig bis Freitag zurück kommen wird." Personal: Alexander Sigl, Niko Becker und Martin Schuster sind verletzt. Ob Konstantin Landstorfer, Tim Geiger, Lukas Leutner und Yannick Frey spielen können, ist fraglich. Valentin Seebauer hat in Rosenheim sein Meisterstudium begonnen und steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Nach dem dritten Sieg in Folge ohne Gegentor wollen wir natürlich auch den Schwung mit in die Oberpfalz nehmen. Das wird ein richtig harter Brocken: Cham ist auf eigenem Geläuf ein extrem spiel- und kampfstarker Gegner. Ein echter Härtetest und ein Highlight-Spiel in dieser Saison!" Personal: Zu den Langzeitverletzten kommen Oli Schubert und David Lang (muskuläre Probleme) hinzu.

Stadelns Trainer trifft am Wochenende auf seinen Heimatverein, den ATSV Erlangen. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Morgen, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00 live PUSH

Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Auf das nächste Derby an einem Freitagabend freuen wir uns sehr. Wir wollen Zuhause die vergangene Leistungen bestätigen und den Weg fortführen. Die Jungs haben auch in dieser Woche die Themen, die wir trainiert haben, gut umgesetzt und zeigen sich sehr lernwillig sowie lernfähig. Mit den Fortschritten und der Aggressivität der vergangenen Spiele wollen wir auch im Heimspiel alles daran setzen, um weiter zu punkten." Personal: Leon Brandl und Dominik Späth sind wieder fit, sodass der Kader komplett ist. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Zweimal ohne Gegentor: Gebenbach hat eine sehr stabile Defensive und insgesamt eine gute, erfahrene Mannschaft. Freitagabend bei Flutlicht: Ein geiles Spiel kommt auf uns zu! Wir wollen versuchen, den nächsten Dreier einzufangen. Die Jungs haben derzeit richtig Spaß und sind gut drauf." Personal: Die Lage spitzt sich zu. Anfang der Woche konnten nur elf Feldspieler trainieren. Kapitän Alex Braun hat weiter große Probleme mit seinem Knie, sein Einsatz ist mehr als fraglich. Leon Gümpelein, Jonas Marx und Maximilian Bergler sind seine Leidensgenossen.

Morgen, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 19:00 live PUSH

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Der Ärger über das Ingolstadt-Spiel ist schon ein wenig abgekühlt. Zumal: Wenn ich nur auf die Leistung der Mannschaft schaue, hätten sie es nicht viel besser machen können. Jetzt geht es schon weiter – diesmal etwas anders für mich als gewohnt. Ich habe noch nie ein Spiel versäumt, auch nicht zwangsweise. Aber irgendwann kommt alles zum ersten Mal... Ich erwarte offensivstarke Weidener und dass wir genau diese Intensität und Leidenschaft auf den Platz bringen, wie in den vergangenen Spielen auch." Personal: Trainer Eigner ist nach der Roten Karte zuletzt gesperrt. Ebenso fehlen werden die Langzeitverletzten Kevin Bär und Niclas Egerer (Achillessehnenriss). Zudem ist weiterhin Geremi Perera auf Länderspielreise. Calvin Sengül konnte nach seiner kleinen Verletzung in Coburg gegen Ingolstadt wieder Spielpraxis sammeln. Außerdem steht Marco Niedermayer vor seinen ersten Einsatzminuten in der Bayernliga. Darüber hinaus gibt es einige kleine Fragezeichen. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Wir sind mit erst zwei Niederlagen in zwölf Spielen eine absolute Spitzenmannschaft. Wenn man aber auf unsere erst drei Siege blickt, zurecht im hinteren Tabellendrittel. Jetzt haben wir mit Eltersdorf die beste Mannschaft der Liga vor der Brust. Wir sind so selbstbewusst, dort hin zu fahren und gewinnen zu wollen, da es endlich an der Zeit ist, ein Highlight für uns in dieser Saison zu setzen." Personal: Alex Kautz fällt sicherlich länger wegen einer Sprunggelenksverletzung aus, Adrian Hoti befindet sich im Lauftraining nach seiner Knie-Operation, Stefan Pühler macht gute Schritte in der Reha und Niklas Lang trainiert nach seiner Verletzung am Fuß seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft. Daniel Krlicka ist das Vorbild für dieses Quartett, er kehrt in den Kader zurück.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 19:00 PUSH

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Vor dem Spiel hätten wir einem Punkt wahrscheinlich zugestimmt, so fühlt es sich nicht perfekt an, aber es war leistungsgerecht am vergangenen Wochenende. Nun wird es ein komplett anderes Spiel auf unserem großen Platz mit einem Gegner, der NLZ Fußball spielt, also hohem spielerischen Tempo und klarem, aber variablen Positionsspiel sowie individueller Klasse. Darauf stellen wir uns ein." Personal: Alle Mann sind fit. Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Eine kurze Woche für uns. Nach dem Sonntagsspiel geht's gleich am Freitagabend weiter. In Kornburg wartet eine Mannschaft auf uns, die sehr viel Potenzial hat und etwas inkonstant war. Nimmt man die fußballerische Qualität und die individuellen Fähigkeiten als Maßstab, müssen sie unbedingt oben mitspielen. Vergangene Saison haben wir 5:0 verloren. Mehr muss man nicht sagen..." Personal: Massimo Agostinelli (U21/Luxemburg) und Noel Lakatos (U19/Ungarn) sind auf Länderspielreise. Von den Verletzten besteht bei Jason Osei Tutu und Mussa Tasmin die Hoffnung auf eine Rückkehr in den Kader.

Nicht erst seit dem Eltersdorf-Sieg: Der FC Ingolstadt II ist gut in Form. – Foto: Johannes Traub

Samstag

Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Ich beschönige das Spiel in Bamberg ganz bestimmt nicht, lasse es mir aber auch nicht schlechter reden als es war! Wir mussten defensiv sehr viel Laufarbeit leisten und waren auch dazu bereit, zu leiden! Fakt ist jedoch auch, dass wir auf dem Flügel und in der Box zwei Mal sehr schlecht verteidigt und uns damit um ein Remis gebracht haben. Wer erwartet, dass wir eine momentan sehr starke Eintracht an die Wand spielen und pro Halbzeit drei hundertprozentige Torchancen erspielen, den muss ich leider enttäuschen. Wir hätten die Momente, in denen uns der Gegner einen Türspalt geöffnet hat, nutzen müssen - das ist uns jedoch nicht gelungen. Daher haben wir verdient verloren, ohne dabei einen inakzeptablen Auftritt hingelegt zu haben." Personal: Keine Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche. Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Zum letzten Spiel, dem ersten Sieg in der Bayernliga überhaupt, ist eigentlich alles gesagt. Auch Tage danach fühlt es sich noch geil an! Das Ding ist einfach brutal verdient! Wir haben gut dagegen gehalten, nix zugelassen und gut dagegen gestochen. An so einem speziellen Tag wie am Samstag zählen Attribute. Ich bin voller Zuversicht, dass wir lockere Beine und einen frischen Kopf haben werden. Wir haben Bock auf den nächsten Sieg!" Personal: Luca Ruiu hat sich gegen Erlangen bereits nach 10 Minuten das Nasenbein gebrochen - und musste ausgewechselt werden. Der 22-Jährige wurde inzwischen erfolgreich operiert. Er könnte mit Maske womöglich bereits wieder einsatzbereit sein.

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr FC Coburg FC Coburg SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 15:00 live PUSH

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Die Niederlage zuletzt - sehr bitter! Wir haben es nicht geschafft in 70-minütiger Überzahl ein Treffer zu erzielen. Und um am Ende einen Punkt mitzunehmen, waren die Fehler zu sträflich. Wir stellen wir uns an wie eine Schülermannschaft Nun also Fortuna - ein starker Gegner. Um etwas Zählbares mitzunehmen, muss alles stimmen. Wir wollen von Anfang an präsent sein, unsere Fehler abstellen - und unbedingt den Heimdreier!" Personal: Lars Schilling, Norik Höhn, Domenic Lauerbach, Maximilian Kling, Adrian Guhling befinden sich auf der Krankenstation. Zudem droht der Ausfall von Torjäger Aykut Civelek. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Coburg auswärts - wir stellen uns und auf ein hartes und zweikampfbetontes Spiel ein. Bei uns wird es auf alle Fälle wieder Zeit für drei Punkte. Das wäre Balsam für die Seele und dafür müssen wir alles reinwerfen." Personal: Lucas Schmitt, Kevin Horn und Kevin Hoffmann werden nicht dem Kander angehören.