"Druck liegt bei Eiberg": Alemannia Essen geht befreit ins Topspiel

Alemannia Essen fehlt nicht viel zur Tabellenführung. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Ein Nachholspiel ausgeklammert, ist Alemannia Essen dicht dran am Tabellenführer Preußen Eiberg. Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams dürften sich im Saisonendspurt kaum noch Ausrutscher erlauben. Entsprechend könnte das Aufeinandertreffen mit SuS Niederbonsfeld zum Schlüsselspiel werden.

In der Tat wackelte Eiberg zuletzt merklich, wie etwa bei dem 4:3-Sieg gegen den TuS Essen-West , wo der Tabellenführer im ersten Durchgang mit drei Toren in Rückstand geriet. Auch der 3:1-Sieg gegen die DJK BW Mintard II stand nach einem späten Ausgleichstreffer akut in Gefahr. Am Ende behauptete sich Preußen zwar jeweils als Sieger, doch die Umstände machen dem Verfolger durchaus Mut: "Jedes Spiel ist für sie ein Endspiel, und man sieht ja auch, wie eng die Spiele zuletzt waren", sagt Ilkkan. "Wir sind überzeugt davon, dass Eiberg noch Punkte liegen lassen wird – und dann sind wir da. Unser klares Ziel ist es, aus den verbleibenden sieben Spielen die vollen 21 Punkte zu holen."

Trotz der Brisanz sieht Sportchef Onur Ilkkan den Druck aber nicht bei seiner Mannschaft: "Als Jäger verspüren wir überhaupt keinen Druck – der liegt ganz klar bei Eiberg."

Das Hinspiel spricht zwar deutlich für die Alemannia, die damals mit 6:1 gewann, doch Ilkkan warnt vor falscher Sicherheit. "Das Hinspiel spielt für uns keine große Rolle mehr. Niederbonsfeld ist für uns ein Gegner, den wir absolut ernst nehmen.“

Besonders die Heimstärke von SuS ist nicht zu vernachlässigen. Mit zehn Siegen aus elf Spielen auf heimischen Boden führt das Team von Marc Bläsing gar das Feld in dieser Kategorie an.

Bläsing erwartet ein Duell "gegen die fußballerisch stärkste Mannschaft der Liga"

Auch wenn der dritte Platz aktuell wenig Bewegung nach oben oder unten verspricht, blickt Bläsing positiv auf den bisherigen Saisonverlauf: "Klar wären wir gerne näher oben dran. Wenn man jedoch die Entwicklung der Mannschaft betrachtet, sind wir zufrieden. Um ganz oben anzugreifen, hat uns in diesem Jahr noch etwas Cleverness und Abgezocktheit gefehlt.“

Motivation vor dem Topspiel ist dennoch reichlich vorhanden. "Uns reizt das Spiel, weil wir gegen die fußballerisch stärkste Mannschaft der Liga spielen. Wir wollen zeigen, dass wir mithalten können und unsere Serie zuhause weiter ausbauen.“, erklärt Bläsing. Die deutliche 1:6-Niederlage aus dem Hinspiel dient dabei als zusätzliche Erinnerung. "Wir haben damals zu viele einfache Fehler gemacht, die eiskalt bestraft wurden.“

Es wartet also ein spannender Vergleich auf höchstem Kreisliga-Niveau mit zusätzlicher Brisanz für den Aufstiegskampf. Mit einem Sieg könnte Alemannia Essen ein Zeichen in Richtung Eiberg schicken. "Und wenn es am Ende trotzdem nicht reichen sollte, dann ist es so – wir spielen jetzt schon eine Saison, mit der so in dieser Form keiner gerechnet hat", sagt Ilkkan.