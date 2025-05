"Druck liegt bei den anderen": FCP muss seine Hausaufgabe erledigen

Mit der 0:3-Pleite am vergangenen Wochenende in Erlbach hat sich der FC Pipinsried von der Poleposition selbst ins Hinterfeld gebracht. Am vorletzten Spieltag hatte er alle Trümpfe in der Hand, nun müssen die Pipinsrieder auf Patzer der Konkurrenz aus Memmingen und Erlbach hoffen. Memmingen muss bei Türkspor Augsburg antreten, der SV Erlbach darf zum Derby nach in Kirchanschöring reisen.

Hoffen und Bangen, aber zunächst die Hausaufgabe machen: Mit dem elften Heimsieg in Folge wollen sich die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried die Chance erhalten, doch noch den Aufstieg oder zumindest die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Bayern zu erreichen. Allerdings ist die Aufgabe schwer genug, denn der FCP empfängt am heutigen Samstag um 14 Uhr den Tabellensechsten TSV Kottern, der selbst lange Zeit im Kampf um die Meisterschaft ein Wörtchen mitgeredet hat.

Die besten Karten hat momentan der FC Memmingen, er führt die Tabelle mit 60 Punkten an. Einen Punkt Rückstand haben die Junglöwen des TSV 1860 München, die aber in der Aufstiegsfrage keine Rolle spielen, weil die Profis in der Dritten Liga am Werk sind. Dahinter haben der SV Erlbach und der FC Pipinsried jeweils 58 Punkte.

Da in der Endabrechnung zunächst der direkte Vergleich zählt, steht der Erlbach nach dem 3:0-Sieg vor dem Team aus Pipinsried. Gegen Memmingen sieht die Bilanz für den FCP besser aus, mit einem 0:0 und einem 3:1-Sieg hat Pipinsried die besseren Karten im direkten Vergleich.

Doch erst einmal muss Kottern bezwungen werden. Zum Glück ist das letzte Match wieder ein Heimspiel. Mit zehn Heimsiegen in Folge haben die Pipinsrieder eine beeindruckende Serie hingelegt, die allerdings durch die Auswärtsschwäche relativiert wird. In Erlbach war der Leistungsabfall eklatant.

Verzichten muss FCP-Trainer Sepp Steinberger auf Keeper Max Engl, der sich in Erlbach in der Nachspielzeit bei einem Gerangel an der Seitenlinie noch den roten Karton einfing. Für ihn wird Max Retzer zwischen den Pfosten stehen. Zudem musste Defensiv-Spezialist Stefan Ilic aufgrund einer Blessur, die er sich in Erlbach zugezogen hat, die ein oder andere Trainingseinheit sausen lassen. Sein Einsatz war nach dem Abschlusstraining fraglich.

„Ich denke, die letzten zehn Jahre war es in der Bayernliga Süd nicht so spannend wie in diesem Jahr“, sagt Johannes Müller, Sportlicher Leiter beim FC Pipinsried. „Das Ergebnis zuletzt in Erlbach hat es leider in die Richtung gedreht, dass wir heute gar nicht woanders hinschauen brauchen, wir müssen erstmal unseren Job machen. Der Druck liegt jetzt bei den anderen beiden Teams, nicht mehr bei uns.“

Am heutigen Samstag weiß man gegen etwa 16 Uhr genau, was Sache ist. Direkter Aufstieg, Relegationsplatz oder Verbleib in der Bayernliga – alles ist möglich.