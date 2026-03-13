Druck in der Spitze: Nattheim kann mit Sieg in Bettringen anklopfen



Die Sportfreunde Lorch gehen als Tabellen-16. mit nur acht Punkten in dieses Heimspiel und brauchen nach dem 0:0 in Durlangen sowie dem 1:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen dringend wieder einen Wirkungstreffer, zumal davor das klare 2:6 in Schnaitheim die Probleme schonungslos offengelegt hatte. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hat sich mit dem 3:0 gegen den TSV Böbingen nach zwei Niederlagen gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen (2:3) und den FV 08 Unterkochen (0:3) stabilisiert und liegt als Neunter bei 20 Punkten. Für Lorch ist es ein Spiel der letzten Chancen, für Hofherrnweiler-Unterrombach II die Gelegenheit, sich weiter vom unteren Drittel abzusetzen. Die Form und die Tabelle sprechen eher für die Gäste, doch gerade für Lorch ist die Lage inzwischen so ernst, dass jedes Heimspiel ein Charaktertest ist.



Der 1. FC Germania Bargau steht mit 24 Punkten auf Rang sieben und will die 0:3-Niederlage in Nattheim als Ausrutscher abhaken, nachdem zuvor mit dem 5:1 gegen den TV Neuler und dem 1:1 gegen die SG Bettringen starke Ergebnisse gelungen waren. Der FC Durlangen reist als Tabellenzwölfter mit 20 Punkten an und hat zuletzt dreimal nacheinander Remis gespielt oder gepunktet, nämlich 0:0 gegen Lorch, 1:1 in Böbingen und 2:2 bei Sportfreunde Dorfmerkingen II. Bargau ist in Reichweite zu Platz vier, Durlangen steckt mitten im Gedränge des unteren Mittelfelds und kann sich keinen erneuten Rückschritt leisten. Das ist ein Spiel, in dem Bargau seine Offensivkraft zeigen muss, während Durlangen auf seine zuletzt gewachsene Stabilität vertraut. Der 1. FC Germania Bargau steht mit 24 Punkten auf Rang sieben und will die 0:3-Niederlage in Nattheim als Ausrutscher abhaken, nachdem zuvor mit dem 5:1 gegen den TV Neuler und dem 1:1 gegen die SG Bettringen starke Ergebnisse gelungen waren. Der FC Durlangen reist als Tabellenzwölfter mit 20 Punkten an und hat zuletzt dreimal nacheinander Remis gespielt oder gepunktet, nämlich 0:0 gegen Lorch, 1:1 in Böbingen und 2:2 bei Sportfreunde Dorfmerkingen II. Bargau ist in Reichweite zu Platz vier, Durlangen steckt mitten im Gedränge des unteren Mittelfelds und kann sich keinen erneuten Rückschritt leisten. Das ist ein Spiel, in dem Bargau seine Offensivkraft zeigen muss, während Durlangen auf seine zuletzt gewachsene Stabilität vertraut.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SG Bettringen Bettringen TSG Nattheim Nattheim 15:00 live PUSH



Die SG Bettringen hat sich mit dem 2:1 beim TV Neuler, dem 5:3 gegen den SSV Aalen und dem 6:0 gegen den TSV Hüttlingen eindrucksvoll in Form gebracht und liegt mit 34 Punkten als Zweiter mitten im Aufstiegsrennen. Die TSG Nattheim reist als Vierter mit 28 Punkten an und hat auf das 1:4 in Unterkochen die richtige Antwort gegeben, zuletzt den 1. FC Germania Bargau mit 3:0 besiegt und davor trotz der 1:2-Niederlage gegen Sportfreunde Dorfmerkingen II bewiesen, dass sie ganz oben mitmischen kann. Dieses Duell hat großes Gewicht, weil Bettringen den Druck auf den Spitzenreiter hochhalten will und Nattheim mit einem Auswärtssieg den Abstand deutlich verkürzen könnte. Es ist eines der Spiele dieses Wochenendes, in dem jeder Zweikampf schon nach Spitzengruppe riecht.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Hüttlingen Hüttlingen TV Neuler TV Neuler 15:00 live PUSH



Der TSV Hüttlingen ist mit 22 Punkten Achter, doch die vergangenen Wochen waren ernüchternd: 0:3 beim SSV Aalen, 0:3 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und 0:6 bei der SG Bettringen sprechen eine harte Sprache. Der TV Neuler steht mit 15 Punkten auf Rang 15 und steckt nach dem 1:2 gegen Bettringen, dem 1:5 in Bargau und dem 1:3 in Heldenfingen ebenfalls tief in der Krise. Gerade deshalb ist dieses Spiel für beide Mannschaften von erheblicher Bedeutung, weil Hüttlingen den freien Fall stoppen und Neuler den Anschluss an das rettende Ufer nicht verlieren darf. Vieles deutet auf eine Partie hin, in der weniger Glanz als vielmehr Nervenstärke und Konsequenz gefragt sind. Der TSV Hüttlingen ist mit 22 Punkten Achter, doch die vergangenen Wochen waren ernüchternd: 0:3 beim SSV Aalen, 0:3 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und 0:6 bei der SG Bettringen sprechen eine harte Sprache. Der TV Neuler steht mit 15 Punkten auf Rang 15 und steckt nach dem 1:2 gegen Bettringen, dem 1:5 in Bargau und dem 1:3 in Heldenfingen ebenfalls tief in der Krise. Gerade deshalb ist dieses Spiel für beide Mannschaften von erheblicher Bedeutung, weil Hüttlingen den freien Fall stoppen und Neuler den Anschluss an das rettende Ufer nicht verlieren darf. Vieles deutet auf eine Partie hin, in der weniger Glanz als vielmehr Nervenstärke und Konsequenz gefragt sind.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSG Schnaitheim Schnaitheim SSV Aalen SSV Aalen 15:00 live PUSH



Die TSG Schnaitheim steht mit 20 Punkten auf Rang zehn, hat aber zwei Spiele weniger als mehrere Konkurrenten und damit die Chance, mit einem guten Frühjahrssprint noch deutlich zu klettern; zuletzt gab es ein 0:0 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen, davor ein 6:2 gegen Lorch und ein 2:1 in Böbingen. Der SSV Aalen ist Fünfter mit 27 Punkten und kommt mit dem 3:0 gegen Hüttlingen im Rücken, nachdem zuvor das 3:5 in Bettringen und das 1:1 in Böbingen weniger überzeugend ausgefallen waren. Für beide Seiten ist das ein Schlüsselspiel im Kampf um die obere Tabellenhälfte, weil ein Sieg sofort neue Dynamik entfalten würde. Schnaitheim wirkt zuletzt robust, Aalen hat die höhere Punktausbeute, und genau daraus bezieht dieses Duell seinen Reiz. Die TSG Schnaitheim steht mit 20 Punkten auf Rang zehn, hat aber zwei Spiele weniger als mehrere Konkurrenten und damit die Chance, mit einem guten Frühjahrssprint noch deutlich zu klettern; zuletzt gab es ein 0:0 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen, davor ein 6:2 gegen Lorch und ein 2:1 in Böbingen. Der SSV Aalen ist Fünfter mit 27 Punkten und kommt mit dem 3:0 gegen Hüttlingen im Rücken, nachdem zuvor das 3:5 in Bettringen und das 1:1 in Böbingen weniger überzeugend ausgefallen waren. Für beide Seiten ist das ein Schlüsselspiel im Kampf um die obere Tabellenhälfte, weil ein Sieg sofort neue Dynamik entfalten würde. Schnaitheim wirkt zuletzt robust, Aalen hat die höhere Punktausbeute, und genau daraus bezieht dieses Duell seinen Reiz.



Die DJK Schwabsberg-Buch belegt mit 26 Punkten Platz sechs und hat beim 2:3 in Unterkochen zwar knapp verloren, zuvor aber mit dem 3:1 gegen Nattheim und dem 4:2 gegen den SSV Aalen gezeigt, dass sie an einem guten Tag fast jeden in dieser Liga stressen kann. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II reisen als Spitzenreiter mit 39 Punkten an und haben ihre Position mit dem 1:0 gegen Unterkochen, dem 2:2 in Durlangen und dem 2:1 in Nattheim gefestigt. Schwabsberg-Buch kann mit einem Heimsieg wieder näher an die vorderen Plätze heranrücken, Dorfmerkingen II will die Tabellenführung in einem unangenehmen Auswärtsspiel verteidigen. Das ist die Partie, in der der Primus beweisen muss, dass er auch unter Widerstand die Ruhe behält. Die DJK Schwabsberg-Buch belegt mit 26 Punkten Platz sechs und hat beim 2:3 in Unterkochen zwar knapp verloren, zuvor aber mit dem 3:1 gegen Nattheim und dem 4:2 gegen den SSV Aalen gezeigt, dass sie an einem guten Tag fast jeden in dieser Liga stressen kann. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II reisen als Spitzenreiter mit 39 Punkten an und haben ihre Position mit dem 1:0 gegen Unterkochen, dem 2:2 in Durlangen und dem 2:1 in Nattheim gefestigt. Schwabsberg-Buch kann mit einem Heimsieg wieder näher an die vorderen Plätze heranrücken, Dorfmerkingen II will die Tabellenführung in einem unangenehmen Auswärtsspiel verteidigen. Das ist die Partie, in der der Primus beweisen muss, dass er auch unter Widerstand die Ruhe behält.



Die SG Heldenfingen/Heuchlingen ist Elfter mit 20 Punkten und hat sich mit dem 3:2 gegen Hofherrnweiler-Unterrombach II und dem 3:1 gegen den TV Neuler zurückgemeldet, nachdem das 1:8 beim SSV Aalen noch lange nachwirken dürfte. Der FV 08 Unterkochen ist Dritter mit 31 Punkten und kommt mit Rückenwind, weil zuletzt Schwabsberg-Buch mit 3:2 besiegt, Hofherrnweiler-Unterrombach II mit 3:0 abgefertigt und davor in Dorfmerkingen nur knapp mit 0:1 verloren wurde. In der Tabelle trennen beide Mannschaften elf Punkte, und genau deshalb ist die Rollenverteilung klarer als in vielen anderen Spielen dieses Tages. Heldenfingen/Heuchlingen braucht ein fast perfektes Heimspiel, Unterkochen dagegen will im Rennen um die Spitze keine Körner liegen lassen.