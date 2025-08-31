Druck erst in der Schlussphase: Treubund geht leer aus

Die Lüneburger sicherten sich zwar den Ballbesitz, ließen im Schlussdrittel aber die nötige Durchschlagskraft vermissen. Stattdessen kam Osterholz-Scharmbeck durch Dustin Beller, der aus dem Gewühl nach einer Ecke traf, zur Führung (21.). Kurz nach Wiederanpfiff leisteten sich die Gäste dann ein weiteres Vergehen, weswegen Dilges Bayrak aus elf Metern nachlegte (47.).

Die Turner brauchten einen Moment, um den nächsten Nackenschlag zu verdauen, erhöhten dann aber nochmal die Schlagzahl. Mit dem Anschlusstreffer von Tjark Jacobsen (65.) bekamen die Salzstädter nochmal Oberwasser und entwickelten viel Druck. Letztlich blieb ihnen der Ausgleich aber verwehrt. In der kommenden Woche wird die Aufgabe am Samstag, 06.09.2025, um 17 Uhr gegen den TuS Harsefeld nicht leichter.