Druck auf die Spitze: Verfolger wittern ihre Chance

Am 17. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 stehen richtungsweisende Partien an. Während Tabellenführer Eicherscheid seine Position festigen will, lauern die Verfolger – und im Tabellenkeller zählt jeder Punkt.

Bergrath warnt vor dem Aufsteiger Aufsteiger Falke Bergrath (27 Punkte) empfängt Mitaufsteiger Niersquelle Kuckum (13). Trainer Faton Popova mahnt: „SV Niersquelle Kuckum ist ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Als Aufsteiger hat sich die Mannschaft in der Liga stabilisiert und wird uns alles abverlangen. Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Für uns als SV Falke Bergrath wird es wichtig sein, von Beginn an konzentriert aufzutreten und die Aufgabe mit der gleichen Ernsthaftigkeit anzugehen wie zuletzt gegen KBC Kohlscheid.“ Bergrath kann mit einem weiteren Sieg den Druck auf Rang drei erhöhen, Kuckum braucht Punkte im Tabellenkeller.

Richterich fordert Charakter

Der Achte Rhenania Richterich (20 Punkte) erwartet mit dem Fünften Ay-Yildizspor Hückelhoven (26) eine anspruchsvolle Aufgabe. Trainer Nick Capellmann warnt: „Am Sonntag erwartet uns mit Ay-Yildizspor ein Gegner, der über außergewöhnliche individuelle Qualität verfügt. Orhan führt seine Mannschaft mit klarer Struktur und vermittelt seine Spielidee sehr überzeugend – entsprechend anspruchsvoll wird die Aufgabe.“ Nach dem 0:3 in Mariadorf fordert er eine Reaktion: „Nach der Niederlage in Mariadorf ist nun die Reaktion meiner Mannschaft gefragt. Wir wollen Charakter, Moral und die richtige Mentalität zeigen und deutlich machen, dass dieses Spiel ein Ausrutscher war. Dafür braucht es über 90 Minuten höchste Konzentration, Disziplin und Fokus. Jetzt liegt es an den Jungs zu beweisen, dass sie weiterhin oben angreifen wollen – und ich bin überzeugt, dass sie genau diesen Anspruch haben.“ Für Hückelhoven geht es darum, Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

„Vom Papier her klarer Favorit“ Der Zehnte SC Erkelenz (15 Punkte) trifft auf den Dritten Kohlscheider BC (28). Trainer Pascal Thora ordnet ein: „Erkelenz vs. Kohlscheid. Platz 10 vs. Platz 3. Vom Papier her ist Kohlscheid klarer Favorit. Sehr wildes Hinspiel, wo wir durchaus was hätten mitnehmen können. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Beide Mannschaften müssen/sollten punkten – mal sehen, was am Ende dabei herauskommt. Freue mich schon darauf, den Trainerkollegen mal in Erkelenz begrüßen zu dürfen.“ Kohlscheid benötigt im Rennen um Rang zwei einen Sieg, Erkelenz kämpft um Abstand zur Gefahrenzone.

Mariadorf mit Fokus auf Konstanz Der Neunte SG Stolberg (17 Punkte) empfängt den Sechsten SV Alemannia Mariadorf (22). Co-Trainer Timo Feilhaber blickt nach dem gelungenen Restart nach vorn: „Es war ein erster guter Auftritt unserer Mannschaft im ersten Rückrundenspiel. Über die gesamten 90 Minuten haben wir ein über weite Strecken konzentriertes und aufmerksames Spiel gemacht, auch wenn sich hier und da noch einige Unaufmerksamkeiten einschlichen. Es waren viele positive Ansätze deutlich erkennbar, gleichzeitig wurden aber auch Dinge sichtbar, an denen wir weiterhin arbeiten müssen. Im Großen und Ganzen war es ein erfolgreicher Auftakt, auf dem sich aufbauen lässt. Nun gilt der Fokus der Vorbereitung auf den kommenden Gegner mit SG Stolberg. Auch dort wird es entscheidend sein, über die gesamte Spielzeit konzentriert zu bleiben und mit maximalem Fokus aufzutreten.“ Mariadorf will den Platz im oberen Mittelfeld festigen, Stolberg benötigt Punkte, um nicht weiter abzurutschen.