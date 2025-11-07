Druck auf dem Kessel - FC Neuhadern will auswärts die Wende einleiten

Die Niederlage zuletzt war ein Rückschlag – und wurde intern deutlich aufgearbeitet. „Wir waren in allen Bereichen weit unter unserem Niveau“, sagt Casola deutlich. „Jetzt ist die Mannschaft gefragt, die richtige Reaktion zu zeigen. Wir wollen wieder das wahre Gesicht dieser Truppe sehen.“

Mit einem vollständig verfügbaren Kader gibt es keine Ausreden. Für Neuhadern geht es um mehr als drei Punkte: Es geht um Wiedergutmachung und um die Bestätigung der eigenen Ambitionen.

Klarer Auftrag: Struktur, Mentalität, Effizienz

In der Analyse wurde vor allem eines deutlich: In vielen grundlegenden Bereichen muss die Mannschaft deutlich zulegen.

„Das ist ein Charaktertest“, betont Casola. „Wir müssen zeigen, dass wir defensive Stabilität, klare Struktur im Spiel und die nötige Entschlossenheit im letzten Drittel wieder auf den Platz bringen.“

Auch die Chancenverwertung steht im Fokus. Zuletzt ließ Neuhadern zu viel liegen.

„Wir dürfen nicht weiter fahrlässig mit guten Situationen umgehen. Wer oben mitspielen will, muss seine Möglichkeiten nutzen.“

Fehler benannt & Reaktion erwartet

Der Trainer machte kein Geheimnis daraus, dass die Vorbereitung intensiv und sehr klar in ihrer Botschaft war:

„Die Fehler wurden offen angesprochen. Jetzt geht es darum, dass die Mannschaft liefert. Wir brauchen sichtbare Entwicklung, und zwar sofort.“

Selbstvertrauen trotz Rückschlag

Trotz der jüngsten Niederlage bleibt Neuhadern überzeugt von der eigenen Qualität.

„Wir haben ein starkes Team und viel Potenzial“, so Casola. „Jetzt müssen wir es wieder zeigen. Wir fahren nicht zu Alte Haide, um uns zu verstecken – wir wollen dieses Spiel gewinnen.“