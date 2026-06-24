Dropp trifft spät ins Glück: CFC Germania gewinnt das Hinspiel

Die Hausherren hatten im ersten Durchgang zwar zunächst mehr vom Spiel, die besseren Chancen aber hatte der Gast. Ahmad Khalaf scheiterte an Torhüter Emilio Schöne (15.)., eine Freistoß-Flanke von Florian Tepper segelte an den Pfosten (23.), Tobias Hippe platzierte den Ball knapp neben dem Tor (45.+3). Die beste Gelegenheit des SSV in Hälfte eins hatte Mika Helmuth, der am stark reagierenden Christian Schulze im CFC-Tor scheiterte (20.).

Auch nach dem Seitenwechsel lieferten sich die beiden Landesliga-Zweiten vor mehr als 500 Zuschauern bei brütender Hitze einen wahren Schlagabtausch. In diesem wurde der Lucky Punch erst in der 89. Minute gesetzt: Nach starker Vorarbeit durch Khalaf über die rechte Seite drücke Marcel Dropp den Ball in der Mitte zur umjubelten Köthener Führung über die Linie. Weil in der langen Nachspielzeit kein weiterer Treffer fiel, nimmt der CFC Germania diesen 1:0-Vorsprung mit ins Rückspiel am Sonnabend.