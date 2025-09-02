Dropkick-Tor von Jesse Höck – FC M/K II siegt beim SSV Hagen II

Das Nachholspiel des 1. Spieltages der 2. Kreisklasse Stade endete mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg für den FC Mulsum/Kutenholz II beim SSV Hagen II.

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Jesse Hennes Höck seine Mannschaft in der 52. Minute mit einem sehenswerten Dropkick aus 20 Metern in den Winkel in Führung."Das war ein Traumtor, direkt in den Knick", schwärmte FC-Trainer Marvin Gudd nach dem Spiel.

Zwanzig Minuten später erhöhte Leon Simson auf 2:0, bevor Sjard Heitmann in der 82. Minute den Endstand herstellte.

„Das war ein absolut verdienter Sieg für uns, der noch deutlich höher hätte ausfallen müssen“, erklärte Gudd.