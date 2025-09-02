Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
– Foto: Christian Nähring
Dropkick-Tor von Jesse Höck – FC M/K II siegt beim SSV Hagen II
Mit drei Treffern in der zweiten Halbzeit startet der FC Mulsum/Kutenholz II erfolgreich in die Saison.
Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Jesse Hennes Höck seine Mannschaft in der 52. Minute mit einem sehenswerten Dropkick aus 20 Metern in den Winkel in Führung."Das war ein Traumtor, direkt in den Knick", schwärmte FC-Trainer Marvin Gudd nach dem Spiel.
Zwanzig Minuten später erhöhte Leon Simson auf 2:0, bevor Sjard Heitmann in der 82. Minute den Endstand herstellte.
„Das war ein absolut verdienter Sieg für uns, der noch deutlich höher hätte ausfallen müssen“, erklärte Gudd.