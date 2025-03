Drolshagen düpiert Hagen – Freistoßtor von RWE erhitzt die Gemüter

Besonders schwer dürfte dabei die frühe Verletzung eines wichtigen Leistungsträgers wiegen: Top-Torjäger Haris Jaganjac verletzte sich nach 24 Minuten beim Stand von 0:1 für die Gäste so schwer, dass dieser vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Die Elfer fanden nach dem Verletzungsschock gar nicht mehr in die Partie und gingen mit einem 0:4-Rückstand in die Kabine.

Dadurch rückt Borussia Dröschede wieder auf vier Punkte an die "Elfer" heran, die nach 1:3-Halbzeitrückstand noch mit 4:3 beim abstiegsbedrohten TuS Sundern gewann. Die Röhrtaler schafften es hingegen wieder nicht, eine Zwei-Tore-Führung ins Ziel zu bringen.