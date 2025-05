Droht Oberweikertshofen noch die Relegation? „Jetzt haben wir zwei Endspiele“

Nach dem achten sieglosen Spiel in Folge rutsch der SCO immer weiter ab. Nach der Niederlage in Memmingen ist sogar der Klassenerhalt in Gefahr.

Oberweikertshofen – Die Talfahrt des SC Oberweikertshofen setzt sich unvermindert fort. Bereits zum achten Mal in Folge konnte die Mannschaft von Trainer Dominik Widemann den Platz nicht als Sieger verlassen. Auch beim Tabellennachbarn FC Memmingen II gab es erneut eine deutliche Niederlage. Mit 0:3 (0:1) kassierte der SCO die vierte Pleite in Folge und rutschte in der Tabelle auf Platz zwölf ab.

Spiel auf Augenhöhe ohne Ertrag

„Ich weiß, es hört sich bei dem Ergebnis blöd an, aber wir haben gegen Memmingen ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert“, berichtete Widemann. Seine Mannschaft habe das Spiel über weite Strecken kontrolliert, auch etliche Chancen herausgespielt. „Aber es waren nur Halbchancen, nicht so wirklich richtige“, meinte der Trainer und Sportdirektor in Personalunion beim Dorfverein.

Nach einer knappen halben Stunde bahnte sich dann die erneute Niederlage an. Der SCO störte einen an der Außenlinie entlang stürmenden Memminger nicht richtig, sodass die anschließende Flanke von Fabian Kroh ungehindert angenommen und eingeschoben werden konnte. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause. Zurück auf dem Platz war für die SCO-Kicker meistens an der Strafraumgrenze Endstation. „Bis dahin haben wir gut gespielt, doch wie schon im ersten Durchgang keine wirklich zwingenden Chancen herausgespielt“, berichtete Widemann.

Entscheidung eine Viertelstunde vor Schluss

Mit dem 2:0 durch Memmingens Noah Hackenschmidt war das Spiel 13 Minuten vor dem Ende quasi entschieden. Der Memminger konnte allein auf das von Marco Dzwonik gehütete Tor zulaufen, nachdem sich Fabian Willibald bei einem hohen Ball verschätzt hatte. Drei Minuten vor dem Abpfiff fiel dann auch noch nach einem Eckstoß das 3:0 für die Allgäuer, als erneut Hackenschmidt nach einem Lattenschuss den Abpraller dann im Nachschuss im Weikertshofener Kasten unterbrachte.

„Wir belohnen uns für unseren Aufwand einfach nicht“, meinte Widemann enttäuscht. „Diesmal haben wir eigentlich zwei ordentliche Halbzeiten abgeliefert. Wir waren auf einem guten Weg, aber wenn man keine Tore schießt, dann kann man auch nicht gewinnen. Zwei Fehler hinten haben uns schließlich das Genick gebrochen. Jetzt haben wir zwei Endspiele.“ während Memmingen II durch den Dreier den Klassenerhalt feiern konnte, schrumpfte Oberweikertshofens Vorsprung auf den Relegationsplatz auf einen Punkt zusammen. (Dieter Metzler)