Droht Oberliga-Coach eine Sperre? Verfahren eingeleitet!

Doch der 5:2-Erfolg beim Bezirksligisten DJK SV Mauritz hat ein Nachspiel vor dem Sportgericht. Das Weiterkommen steht außer Frage, das Verhalten des Hiltruper Trainers Marcel Stöppel ist Mittelpunkt des Geschehens. Demnach wurde ein Verfahren gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts einer versuchten Einflussnahme auf eine Schiedsrichterentscheidung eingeleitet. Dies gab der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am vergangenen Freitag in seinen Offiziellen Mitteilungen bekannt.

Stöppel hatte während der Partie bereits die Gelb-Rote Karte gesehen, da er lautstark gegen den Foulelfmeter für Mauritz in der 50. Spielminute protestiert hatte. Der Bezirksligist hatte die große Chance auf den 3:3-Ausgleich, vergab den Strafstoß jedoch, so dass der Favorit in der Schlussphase die Partie letztlich deutlich mit zwei weiteren Toren für sich entscheiden konnte.

Der Verdacht der Einflussnahme ergibt sich aus einem Gespräch nach dem Spiel in der Schiedsrichterkabine, wonach sich Schiedsrichter Moritz Ludorf und seine Assistenten gezwungen sahen, einen Sonderbericht zu verfassen, berichtet das Münsterland-Portal "heimspiel-online.de".

Die Gelb-Rote Karte hat für einen Trainer immer nur die Folge, dass er im laufenden Spiel den Innenraum verlassen muss. Eine Sperre zieht dies nicht nach sich. Ob dies so bleibt, bleibt abzuwarten. Nach FuPa-Informationen besteht in Vereinskreisen die Hoffnung, dass sich die Angelegenheit schnell zugunsten Stöppels aufklärt.