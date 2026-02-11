Drohszenario: Die Abmeldung des FC Wegberg-Beeck

Zuvor hatte Tellers konkrete Einblicke in den von ihm aufgestellten Etat für die nächste Spielzeit gegeben – sofern es den Verein dann eben noch gibt. Rund 600.000 Euro würde der Gesamtetat betragen, 210.000 Euro davon mit allem Drum und Dran für die erste Mannschaft – was ungefähr einer Halbierung des entsprechenden aktuellen Etats gleichkommt. Der noch größere Posten ist der Unterhalt des Stadions, der mit 230.000 Euro veranschlagt ist. Für die Stadiongastronomie sind es 100.000 Euro, für die Jugend 45.000 Euro.