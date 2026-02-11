Drohszenario: Die Abmeldung des FC Wegberg-Beeck

Einen neuen und letzten Anlauf, doch noch einen geschäftsführenden Vorstand zu finden, unternimmt der FC am 21. Mai – dann findet die außerordentliche Versammlung statt. Falls sich auch dort kein neuer Vorstand finden sollte, stellte Tellers als letzte Konsequenz die Vereinsabmeldung in Aussicht. „Wenn hier die Rollläden nach rund 30 Jahren Amateurfußball auf höchstem Niveau komplett heruntergelassen werden müssten, wäre das schon sehr traurig. Eine andere Möglichkeit würde es dann aber nicht geben – ansonsten hafte ich hier permanent.“