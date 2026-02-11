 2026-02-09T08:36:21.830Z

Drohszenario: Die Abmeldung des FC Wegberg-Beeck

Der FC Wegberg-Beeck ist weiter auf der Suche nicht nur nach einem neuen Vorsitzenden - und hat im Mai die wohl letzte Chance.

von Mario Emonds · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Der Beecker Vorstandstisch (v.r.): FC-Boss Werner Tellers führte durch die Versammlung, daneben die weiteren Vorstandsmitglieder Simon Pumptow und Michael Schnieders sowie Protokollführerin Nicola Breuer.
Der Beecker Vorstandstisch (v.r.): FC-Boss Werner Tellers führte durch die Versammlung, daneben die weiteren Vorstandsmitglieder Simon Pumptow und Michael Schnieders sowie Protokollführerin Nicola Breuer. – Foto: Mario Emonds

Der FC Wegberg-Beeck ist weiter auf der Suche nicht nur nach einem neuen Vorsitzenden: Wie erwartet fand sich in der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im vollbesetzten Stadionzelt kein Kandidat für die Nachfolge des Anfangs September zurückgetretenen Marcus Johnen – ebenso keine weiteren Kandidaten für den künftigen Vorstand. Denn nicht nur Beecks 1. Geschäftsführer Werner Tellers wird zum 30. Juni sein Amt niederlegen, sondern nun definitiv dann auch sein Stellvertreter Simon Pumptow. Vom gewählten geschäftsführenden Vorstand wird ab 1. Juli dann keiner mehr im Amt sein.

Einen neuen und letzten Anlauf, doch noch einen geschäftsführenden Vorstand zu finden, unternimmt der FC am 21. Mai – dann findet die außerordentliche Versammlung statt. Falls sich auch dort kein neuer Vorstand finden sollte, stellte Tellers als letzte Konsequenz die Vereinsabmeldung in Aussicht. „Wenn hier die Rollläden nach rund 30 Jahren Amateurfußball auf höchstem Niveau komplett heruntergelassen werden müssten, wäre das schon sehr traurig. Eine andere Möglichkeit würde es dann aber nicht geben – ansonsten hafte ich hier permanent.“

Zuvor hatte Tellers konkrete Einblicke in den von ihm aufgestellten Etat für die nächste Spielzeit gegeben – sofern es den Verein dann eben noch gibt. Rund 600.000 Euro würde der Gesamtetat betragen, 210.000 Euro davon mit allem Drum und Dran für die erste Mannschaft – was ungefähr einer Halbierung des entsprechenden aktuellen Etats gleichkommt. Der noch größere Posten ist der Unterhalt des Stadions, der mit 230.000 Euro veranschlagt ist. Für die Stadiongastronomie sind es 100.000 Euro, für die Jugend 45.000 Euro.