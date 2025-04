Drofa-Freistoß entscheidet Spitzenspiel: FCA verliert in Dorfbach

Der FC Aunkirchen muss sich das erste Mal nach der Winterpause geschlagen geben und verliert unglücklich mit 0:1 in Dorfbach.

Der FCA erwischte den besseren Start und hatte in den ersten 20 Minuten Oberwasser. Wirklich gute Chancen konnte man sich aber nicht erspielen. Danach fanden die Hausherren besser ins Spiel und gingen in der 40. Minute in Führung. Drofa traf per Freistoß aus 25 Metern.