Dröschede patzt, Salchendorf zieht davon – HSK-Duell kocht über

Der BSV Menden (in schwarz) setzte sich gegen den SC Drolshagen klar durch. – Foto: Matthias Reinhardt

Die eigenen Ergebnisse stimmen, die der Konkurrenz auch: Germania Salchendorf steuert mit Vollgas in Richtung Herbstmeisterschaft zu. Gegen Kellerkind TuS Sundern tat sich der Spitzenreiter der Landesliga Staffel 2 über weiter Strecken schwer, am Ende war 1:0-Siegtreffer aus der 6. Minute durch Mourice Grohs Gold wert, da Sundern mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich liegen ließ.

Die Germanen bauten ihre Tabellenführung damit auf einen Vorsprung von sieben Zählern aus. Borussia Dröschede ging beim SC Neheim leer aus und unterlag beim Heimdebüt von Kevin Hines trotz früher Führung mit 1:2. Anas Boukidar erzielte in der 91. Minute den umjubelten Siegtreffer und beendete dadurch die Neheimer Sieglosserie von fünf Landesligaspielen. Dröschede musste die Position als erster Salchendorf-Verfolger vorerst an den SV Hohenlimburg abgeben, der das Topspiel gegen den SuS Bad Westernkotten ebenfalls nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Die Führung der Gäste durch Lennart Belda (19.), glich Berkant Canbulut kurz nach Wiederbeginn aus (50.), ehe ein Eigentor 20 Minuten vor Schluss für die Wende sorgte, an der auch die Gelb-Rote Karten gegen Hohenlimburgs Emre Yücel (85.) nichts ändern sollte. Neu in die Top-Fünf vorgedrungen ist die SpVg Olpe, der das Derby beim FC Lennestadt dank zwei später Treffer klar mit 4:1 gewinnen konnte und den FCL noch tiefer in die Krise schoss. Der ehemalige Westfalenligist kassierte die sechste Pflichtspielniederlage in Folge und ist nur nicht vorzeitig auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, weil das Kellerduell zwischen dem USC Altenautal und dem SV 04 Attendorn abgesagt wurde. Die Stadt Lichtenau sperrte witterungsbedingt alle drei Naturrasenplätze des USC. Am Samstag, den 22. November, soll das Spiel nachgeholt werden.