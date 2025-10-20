Dröschede patzt, Salchendorf zieht davon – HSK-Duell kocht über

Die eigenen Ergebnisse stimmen, die der Konkurrenz auch: Germania Salchendorf steuert mit Vollgas in Richtung Herbstmeisterschaft zu. Gegen Kellerkind TuS Sundern tat sich der Spitzenreiter der Landesliga Staffel 2 über weiter Strecken schwer, am Ende war 1:0-Siegtreffer aus der 6. Minute durch Mourice Grohs Gold wert, da Sundern mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich liegen ließ.
Die Germanen bauten ihre Tabellenführung damit auf einen Vorsprung von sieben Zählern aus. Borussia Dröschede ging beim SC Neheim leer aus und unterlag beim Heimdebüt von Kevin Hines trotz früher Führung mit 1:2. Anas Boukidar erzielte in der 91. Minute den umjubelten Siegtreffer und beendete dadurch die Neheimer Sieglosserie von fünf Landesligaspielen. Dröschede musste die Position als erster Salchendorf-Verfolger vorerst an den SV Hohenlimburg abgeben, der das Topspiel gegen den SuS Bad Westernkotten ebenfalls nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Die Führung der Gäste durch Lennart Belda (19.), glich Berkant Canbulut kurz nach Wiederbeginn aus (50.), ehe ein Eigentor 20 Minuten vor Schluss für die Wende sorgte, an der auch die Gelb-Rote Karten gegen Hohenlimburgs Emre Yücel (85.) nichts ändern sollte.
Neu in die Top-Fünf vorgedrungen ist die SpVg Olpe, der das Derby beim FC Lennestadt dank zwei später Treffer klar mit 4:1 gewinnen konnte und den FCL noch tiefer in die Krise schoss. Der ehemalige Westfalenligist kassierte die sechste Pflichtspielniederlage in Folge und ist nur nicht vorzeitig auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, weil das Kellerduell zwischen dem USC Altenautal und dem SV 04 Attendorn abgesagt wurde. Die Stadt Lichtenau sperrte witterungsbedingt alle drei Naturrasenplätze des USC. Am Samstag, den 22. November, soll das Spiel nachgeholt werden.
Sich aus dem Tabellenkeller befreien konnte sich Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen, bei dem der Knoten wohl endgültig geplatzt zu sein scheint. Gegen Mitaufsteiger TSV Weißtal feierte der SuS einen 2:1-Heimsieg, für den Marcelo Costa Rebelo, wie auch am vergangenen Spieltag, einen Doppelpack schnürte. Langscheid/Enkhausen ist bereits seit sechs Spielen ungeschlagen. Seit fünf Spielen nicht mehr verloren hat der BSV Menden, der die Heimaufgabe gegen den SC Drolshagen souverän mit 3:0 meisterte.
Ein hitziges Hochsauerland-Derby sahen die Zuschauer am Wormbacher Berg, wo RW Erlinghausen beim SV Schmallenberg/Fredeburg zu Gast war. RWE führte nach zehn gespielten Minuten dank eines Blitz-Doppelschlags von Ümral Bahceci und Bilal Akgüvercin mit 2:0, doch die Gastgeber kämpften sich zurück in die Partie. Fabian Mazrekaj verkürzte in der 27. Minute auf 1:2 und sorgte in der 85. Minute gar für den 2:2-Ausgleich. Das Duell war von vielen Nickligkeiten geprägt und drohte in der über siebenminütigen Nachspielzeit völlig aus den Rudern zu laufen. Nicht nur, weil Erlinghausens Fynn Meyer die Gelb-Rote Karte sah, sondern, weil Schmallenbergs Ersatzspieler Nils Marek während eines RWE-Konters einen zweiten Ball aufs Feld schoss, einen möglichen Siegtreffer so auf unfaire Weise stoppte und für eine Rudelbildung an den ohnehin schon emotional aufgeladenen Trainerbänken sorgte.
"Es war ein hitziges HSK-Duell, aber die Emotionen gehören dazu. Asozial ist jedoch, wenn ein Ersatzspieler einen Konter unterbindet, indem er einen zweiten Ball in den Angriff wirft. Da muss in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen sein", polterte RWE-Trainer Daniel Berlinski bei "match-day.de". Ähnlich sah es auch sein Gegenüber Merso Mersovski im Gespräch mit der "Westfalenpost": "Das war eine total unnötige Aktion, da den blöden Ball reinzuspielen. Das verstehe auch ich nicht, warum er das gemacht hat. Die Aktion fand ich total daneben."
12. Spieltag
So., 26.10.25 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Weißtal - FC Lennestadt
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Olpe - Germania Salchendorf
So., 26.10.25 15:00 Uhr RW Erlinghausen - BSV Menden
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Drolshagen - USC Altenautal
So., 26.10.25 15:30 Uhr TuS Sundern - SC Neheim
So., 26.10.25 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - SV Hohenlimburg
FC Lennestadt – SpVg Olpe 1:4
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Yunus Emre Kocabas, Moritz Mecklenbrauck (65. Moritz Färber), Lukas Stemmer (75. Labinot Shabani), Silas Duwe, Eliot Zeqiraj (46. Peter Vente), Luke Droste, Lennart Mester, Alim Bilim Belge, Marius Habel (73. Christian Schmidt) - Trainer: Ralf Behle
SpVg Olpe: Niklas Luksch, Steffen Freitag, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal (91. Christian Griffel), Fuad Mulic, Linus Witzel (71. Johannes Ledig), Hasan Yildiz (87. Tom-Michel Pohl), Laurin Joel Knieper (65. Ömer Yilmaz), Jannik Buchen (32. Kevin Krämer) - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Nicolas Buchen (13.), 1:1 Alim Bilim Belge (17. Foulelfmeter), 1:2 Jannik Buchen (19.), 1:3 Johannes Ledig (84.), 1:4 Kevin Krämer (90.+3)
Germania Salchendorf – TuS Sundern 1:0
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Thomas Klöckner (93. Tim Langenbach), Marcel Rigau Badenas, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Gezim Berisha (78. Jonathan von Fugler), Tim Luca Zimpel, Enrico Nuo (54. Leon Palaj), Mourice Grohs (62. Moritz Klass) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Oliver Niedbala, Niels Klüter (83. Erijon Kryezin), Ilkay Ibrahim Nagis (83. Claas Tolle), Phil Schulte Schmale, Arne Siewers, Max Tillmann (60. Moritz Papendick), Kerim Sam Kahraman, Fynn Hoheiser, Theo Soest (57. Louis Orlando) - Co-Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
Schiedsrichter: Pascal Emrich - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Mourice Grohs (6.)
SuS Langscheid/Enkhausen – TSV Weißtal 2:1
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli (75. Henry Heinemann), Osman Albayrak, Riad Xhaka, Davin-Jay Emde, Orcun Akpinar (69. Jan Apolinarski), Marcelo Costa Rebelo (92. Ibrahima Camara), Patrick Nettesheim (75. Pasquale Curcio), Max Schamoni (88. Fabian Mrozinski), Georgios Kyriakidis, Valdrin Kelmendi - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage
TSV Weißtal: Jona Simon Daginnus, Yannik Plachner, Richard Moh, Daniel Berger (83. Maximilian Kraft), Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon, Louis Zmitko, Lukas Plaum (86. Jasin Abdellaoui), Mats von der Linde (80. Martin Harazim), Jordie-Maximilian Koch, Felix Kloos (83. Philipp Sänger) - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marcelo Costa Rebelo (3.), 2:0 Marcelo Costa Rebelo (27.), 2:1 Louis Zmitko (45.+2 Foulelfmeter)
SV Hohenlimburg – SuS Bad Westernkotten 2:1
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Amel Balje (62. Sam Armandeh), Florian Pentti Kurt Buchsteiner (68. Sedon Boango Nkolito), Olando Shrouder (82. Fabian Palczewski), Max Zimmermann (46. Berkant Canbulut), Denys Masalskyi, David Roszak (46. Daniel Wieczorek), Imad Aweimer, Emre Yücel, Ibrahim Lahchaychi - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
SuS Bad Westernkotten: Finn Matti Schulte, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Jan Penner, Louis Sprick, David Wallmeier, Davin Hense (78. Leon Berendes), Phil Mehn, Henning Klebolte (86. Michael Köller), Philipp Köster (65. Marvin Schumacher), Lennart Belda - Co-Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 88
Tore: 0:1 Lennart Belda (19.), 1:1 Berkant Canbulut (50.), 2:1 Davin Hense (71. Eigentor)
Gelb-Rot: Emre Yücel (85./SV Hohenlimburg/)
BSV Menden – SC Drolshagen 3:0
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Nico Hallmanns, Jan-Henrik Schaffer (86. Nils Kraume), Tim Alexander Kießler, Leonardo De Nardo (78. Robin Haase), Leon Hauser (58. Marcel Hoffmann), Marc Andre Roszak (86. Awand Aiad Findi), Paul-Johan Schmöle, Fabio Huckschlag (70. Sizan Sadi Haji) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica (68. Maksim Marinkovic), Ben Alexander Krämer (46. Pascal Neumann), Oliver Weuste, Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Kjell Finn Stephan van der Steen (46. Volkan Yilmaz), Tunahan Gökce (84. Drilon Kastrati), Raul Bauer, Eike Pfeiffer - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 123
Tore: 1:0 Paul-Johan Schmöle (3.), 2:0 Fabio Huckschlag (45.+1), 3:0 Marc Andre Roszak (80.)
SV Schmallenberg/Fredeburg – RW Erlinghausen 2:2
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Emil Mersovski, Mathis Lüttecke, Visar Rama (84. Jannis Butka), Dario Petrovic, Andreas Schütte, Fabian Mazrekaj, Mirko Piechaczek, Alessio Schmidt (84. Timo Schulte), Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (64. Michael Lichtenwald) - Trainer: Merso Mersovski
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci (18. Frederik Schlüter) (47. Fatjon Ademaj), Malte Kriesche, Rahman Cakmakci, Valton Kodra, Fynn Meyer, Ümral Bahceci, Kevin Kraemer, Dren Gashi, Aleksandar Stoimenov (68. Valdrin Kodra), Bilal Akgüvercin - Trainer: Daniel Berlinski
Schiedsrichter: Björn Backhaus - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Bilal Akgüvercin (8.), 0:2 Ümral Bahceci (10.), 1:2 Fabian Mazrekaj (27.), 2:2 Fabian Mazrekaj (85.)
Gelb-Rot: Fynn Meyer (90./RW Erlinghausen/)
SC Neheim – Borussia Dröschede 2:1
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Christopher Ngali, Samet Coskun, Janik Hülsmann, Jonas Janetzki, Marvin Figueira Candido (88. Francesco Caruso), Ivan Tsurkan, Noah Tolle, Merlin Zweimann (63. Yannik Reinsch), Anas Boukidar - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank, Salih Kadir Cankur, Bruno Falcone (46. Sükrü Aksahin), Akin Acikgöz, Bircan Calik, Nikolas Friedberg, David Antunes Gouveia Fernandes (75. Muhammet Köstereli), Emre Atuk (71. Szymon Jaroslaw Utrata), Dominik Urumis (80. Raphael Gräßer), Dency Ebagua - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Matti Leimbach - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Emre Atuk (9.), 1:1 Jonas Janetzki (23.), 2:1 Anas Boukidar (90.+1)