Drochtersen/Assel verspielt Führung - Auch den Titel?

Gleich zweimal traf Jannis Beckmann gegen den TSV Großenwörden. – Foto: Michael Brunsch

"Im Spiel gegen den TSV Großenwörden sind wir gut gestartet und haben direkt eine hohe Intensität sowie starke Zweikampfführung auf den Platz gebracht. Dadurch konnten wir früh die Kontrolle über das Spiel übernehmen. Allerdings gelang es uns zunächst nur selten, gefährliche Torchancen herauszuspielen. Die Partie war über weite Strecken von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Immer wieder konnten wir jedoch über Standardsituationen Gefahr erzeugen. Mit unserer ersten Ecke gelang uns dann direkt das 1:0. Nach einer einstudierten Eckballvariante traf der kopfballstarke Jannis Beckmann per Kopf.

D/A legt nach

Ab der 35. Minute verloren wir etwas an Intensität, wodurch der TSV Großenwörden besser ins Spiel fand. Die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit verliefen dann weitgehend auf Augenhöhe. Auch in die zweite Halbzeit starteten wir wieder stark und konnten das Spiel erneut dominieren. In dieser Phase fiel dann auch das 2:0 – erneut nach einer Ecke und erneut durch dieselbe Variante. Wieder war es Jannis Beckmann, der per Kopf erfolgreich war. Kurz darauf unterlief einem unserer Verteidiger jedoch ein individueller Fehler. Er wollte in einer engen Situation schnell auf unseren Torwart zurückspielen, trat dabei jedoch über den Ball, sodass dieser auf halbem Weg liegen blieb. Ein schneller Spieler des TSV Großenwörden konnte dadurch frei auf unseren Torwart zulaufen. Unser Verteidiger versuchte noch, seinen Fehler auszubügeln und den Abschluss im letzten Moment zu blocken, verletzte sich dabei jedoch mutmaßlich muskulär am Oberschenkel. Der Treffer zum 2:1 ließ sich nicht mehr verhindern.

Großenwörden übernimmt das Geschehen

Ab der 65. Minute verloren wir durch diesen Rückschlag komplett die Spielkontrolle und mussten nahezu ausschließlich verteidigen. Es war letztlich nur eine Frage der Zeit, bis dem TSV Großenwörden der Ausgleich gelingt. In einer einzigen 100%igen Chance, in der wir gut kombinieren und endlich mal frei vor das Großenwördener Tor kommen, sind wir zu nervös und schließen überhastet ab. Der Schuss geht über das Tor. Dass wir bis zur 90. Minute alles wegverteidigen konnten, machte es umso bitterer, dass dann in der fünften Minute der Nachspielzeit im allerletzten Angriff doch noch das 2:2 fiel. Nach einem starken Solo kam Matthias Stüben aus rund 18 Metern zum Abschluss. Drei unserer Verteidiger rechneten mit einem Distanzschuss und wollten sich in den Ball werfen. Stattdessen lupfte Stüben den Ball clever an, sodass alle drei Verteidiger ins Leere liefen und sein Mitspieler plötzlich frei vor unserem Torwart Niko Kappelmann auftauchte. Mit einem platzierten Abschluss fiel schließlich in der 90.+5 Minute das 2:2. Direkt danach erfolgte der Schlusspfiff.

Gute Schiedsrichterleistung

Für uns ist es ein äußerst bitterer Punktverlust. Aufgrund der starken Schlussphase des TSV Großenwörden war das Unentschieden jedoch keineswegs unverdient, da der Ausgleich bereits zuvor mehrfach in der Luft lag. Rückblickend haben wir das Spiel zwar über weite Strecken dominiert, konnten uns aus dem Spiel heraus aber nur wenige klare Torchancen erarbeiten. Durch unsere starke Eckballvariante gelangen uns dennoch zwei Treffer. Mit dem individuellen Fehler zum 2:1 und dem verletzungsbedingten Ausfall unseres Abwehrchefs verloren wir jedoch komplett die Kontrolle über die Partie. Der Schiedsrichter hatte über die gesamte Spielzeit einen guten Überblick und zeigte insgesamt eine souveräne Leistung", sagt Ole Schmidt.

Schiedsrichter: Kai Moritz - Tore: 1:0 Jannis Beckmann (29.), 2:0 Jannis Beckmann (60.), 2:1 Fabian Drczymalla (63.), 2:2 Oliver König (90.+7)